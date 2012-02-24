На премьеру фильма Анджелины Джоли в Белграде пришли 12 человек

В Сербии лишь 12 человек пришли на премьеру фильма «В краю крови и мёда» Анджелины Джоли, которая прошла в кинотеатре Deltа в Белграде. А несколько зрителей покинули зал до завершения 127-минутной картины.

Фильм, снятый звездой Голливуда, повествует о гражданской войне в Боснии и Герцеговине. В картине «В краю крови и мёда» рассказывается о заключенной концентрационного лагеря мусульманке Але, которая подвергается сексуальному насилию со стороны охранников-сербов.

Один из них узнает в девушке свою невесту, с которой он встречался до войны. Фильм снимался на территории Венгрии. Местная газета Mondо пишет, что люди, выходя из кинотеатра, говорили, что фильм вовсе не о любви, как говорит Джоли. По словам пожилой женщины, побывавшей на премьере, такие фильмы снимать должно быть стыдно, передает РИА Новости.

Картина вызвала противоречивые оценки в разных регионах Боснии и Герциговины.Анджелина Джоли критику в свой адрес за сюжет картины «В краю крови и мёда» отвергает.