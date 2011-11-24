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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Александру Маслякову исполнилось 70 лет (ВИДЕО)

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущему КВН, маэстро смеха и королю хороших шуток Александру Маслякову исполнилось 70 лет. Лауреат высшей телевизионной награды - премии ТЭФИ "За личный вклад в развитие телевидения" - все еще нервничает, приступая к съемкам КВН.

"Мне очень важно, как это все пройдет. И очень важно, чтобы я не очень, так сказать, обмишурился в какой-то ситуации", - говорит телеведущий Александр Масляков.

Но стоит прозвучать команде "Мотор!", как волнение уходит, остается улыбка, обаяние и его коронная фраза: "Мы начинаем КВН". Улыбкой 23-летний студент МЭИ когда-то покорил отборочную комиссию, решавшую, кто будет вести самую популярную передачу тех лет. . КВНщики шутят о нем почтительно и осторожно. Авторитет Маслякова непререкаем. Последнее слово всегда остается за ним. Но правоту его решений неизменно доказывает главный зритель - зал.

ИЧ

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