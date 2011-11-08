В Москве скончался композитор Георгий Мовсесян

Народный артист России, композитор Георгий Мовсесян скончался в Москве на 67 году жизни. Пресс-секретарь Союза композиторов России Андрей Устинов сообщил, что Мовсесяну накануне вечером стало плохо. Была вызвана "скорая помощь", но она не доехала.

У музыканта случился инфаркт, передает РИА Новости.

Гергий Мовсесян автор музыки песен "Мои года - мое богатство", "Проводы любви" и "Береза". Его песни исполняют Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдуард Хиль. Его песни исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская. Мовсесян плодотворно сотрудничал со многими российскими поэтами. Имя и творчество Георгия Мовсесяна надолго запомнят миллионы российских слушателей.