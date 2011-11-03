«Король музыки» опять зазвучит в Москве!

Самый большой и один из самых древних музыкальных инструментов, «король музыки» - орган зазвучит совершенно по-новому в уникальной программе 6 ноября в Концертном зале имени Чайковского. Одна из самых успешных исполнителей органной музыки в Европе, Екатерина Мельникова действует вопреки традициям – этим и закрепила себе репутацию артиста, каждый раз удивляющего публику. На этот раз органистка представит программу из ремиксов для органа знаменитых хитов классической и современной музыки в концерте «Crossroad / Перекресток». Новый перформанс артистки будет под стать её нашумевшим премьерам 2011 года («Римские Каникулы» и «Музыка на Воде»), где музыканты виртуозно играли, лежа на шезлонгах, орган соревновался с хард-рок группой, а сама исполнительница, до этого представившая Мессу собственного сочинения, покидала сцену на мотоцикле.

Атмосфера «Crossroad» – живая, энергичная и пестрая, как на настоящем перекрестке. Здесь рассечено не пространство, скорее, время. Древний инструмент, успешно примеряющий на себя позабытую функцию первого в истории человечества синтезатора, современная музыка, звучащая в его трубах не менее эффектно, чем в синтезе электрогитар и вокала. Немного философии о перекрестке континентов и цивилизаций, африканские ритмы и индийские этномотивы, виртуозные перкуссии Марка Пекарского на фоне старинных инструментов ансамбля Назара Кожухаря, клубный DJ-микс и, в качестве квинтэссенции гибридного стиля перформанса, – индастриал-кантата Екатерины Мельниковой «Crossroad» для органа, хора и синтезированного звука.

Екатерина Мельникова – представитель особого сочетания английской, французской и русской органной школы; редкость на российской сцене. Ошеломительно виртуозная и, одновременно, утонченно музыкальная манера исполнения – ее фирменный стиль, который в сочетании с признанным мастерством органных транскрипций, не оставит зрителям в зале никакого шанса, кроме, как, затаив дыхание, следить за происходящим на сцене действом.