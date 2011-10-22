Минкультуры: проблем с объединением колледжа и академии имени Гнесиных не будет

Заместитель министра культуры Андрей Бусыгин встречался с преподавательским составом Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. По словам Бусыгина, решение об объединении музыкального колледжа и Российской академии имени Гнесиных было единственно возможным для спасения училища.

На встрече с преподавательским составом он заверил, что учебный план после слияния не изменится, и педагогов сокращать не будут, передает Интерфакс. "Будут сохранены все программы колледжа, не изменится время обучения, будут также сохранены все студенты, которые сейчас там учатся", - сказала пресс-атташе Минкульта Наталья Уварова. По ее словам, на данный момент осталось всего четыре преподавателя из ста, которые не подписали контракты на продолжение работы на новых юридических условиях ввиду несогласия с самой идеей реорганизации.

В сентябре министр культуры Александр Авдеев подписал приказ, согласно которому колледжу имени Гнесиных предстоит превратиться в подразделение Академии имени Гнесиных.

А в воскресенье, 23 октября, планируется акция протеста студентов колледжа имени Гнесиных под лозунгами: "Хватит фальшивить!", "Не играйте на нервах!", "Хотим играть в мажоре!". Накануне председатель российского студенческого союза Артем Хромов сообщил, что студенты Гнесинки согласовали проведение митинга в Москве в это воскресенье.