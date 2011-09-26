Пинк Флойд переиздает свое творческое наследие

Легенда мирового рока группа "Пинк Флойд" решила переиздать свое творческое наследие. В продажу поступило собрание всех альбомов группы в новой цифровой обработке и в улучшенном варианте звучания.

Проект называется «Почему Пинк Флойд?», переиздание дискографии группы осуществляет звукозаписывающая компания "И-эм-ай", которая и раньше работала с группой.

На выпускаемых 14 дисках будут обнародованы ранее не издававшиеся версии композиций группы. К набору дисков прилагается 60-страничный фотоальбом, в который вошли ранее не публиковавшиеся снимки легендарной группы, сообщает ИТАР ТАСС.

По мере реализации проекта композиции "Пинк Флойд" станут доступными для скачивания в интернет-магазинах. Звукозаписывающая компания в честь старта проекта запустила лондонское небо гигантскую надутую гелием свинью, точно такую же, как на обложке альбома группы 1976 года "Животные".

Ударник группы Ник Мэйсон заявил, что вновь воссоединиться группа может только ради масштабной цели, например, если концерт преобразит ближневосточный мирный процесс.