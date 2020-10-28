В Выборге прошла церемония прощания с убитым депутатом Петровым
28 октября 2020, 15:37[ «Аргументы Недели» ]
Прощание с депутатом Александром Петровым проходило два дня. Начиная со вторника, 27 октября, в Спасо-Преображенский собор непрерывным потоком шли жители как Выборгского района Ленинградской области, так и других регионов РФ.
Вчера вечером епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.
Сегодня около часа дня гроб с телом Александра Петрова перенесли в катафалк. За катафалком образовался кортеж из десятка джипов, его сопровождали автомобили ГИБДД. Выезжая, процессия на некоторое время устроила пробку на Крепостной улице Выборга. Похоронен Петров будет в Выборгском районе.
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