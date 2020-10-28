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В Выборге прошла церемония прощания с убитым депутатом Петровым

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Выборге прошла церемония прощания с убитым депутатом Петровым
Александр Петров, Фото: vbglenobl.ru

Прощание с депутатом Александром Петровым проходило два дня. Начиная со вторника, 27 октября, в Спасо-Преображенский собор непрерывным потоком шли жители как Выборгского района Ленинградской области, так и других регионов РФ.

Вчера вечером епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.

Сегодня около часа дня гроб с телом Александра Петрова перенесли в катафалк. За катафалком образовался кортеж из десятка джипов, его сопровождали автомобили ГИБДД. Выезжая, процессия на некоторое время устроила пробку на Крепостной улице Выборга. Похоронен Петров будет в Выборгском районе.

Бизнесмен и депутат Александр Петров скончался от выстрела. Следственный комитет возбудил уголовное дело .  Опубликовано видео с места убийства отца пилота «Формулы-1» Александра Петрова.

НС

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