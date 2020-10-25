СК опубликовал видео с места убийства отца пилота «Формулы-1» Александра Петрова

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25 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата Выборгского района Ленинградской области, отца первого российского пилота «Формулы-1» Александра Петрова. Возбуждено уголовное дело.

На кадрах видно, что территория коттеджа в поселке Великое, где 24 октября было совершено преступление, оцеплена, там работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 61-летнего мужчину убили одним выстрелом в грудь. По предварительным данным, злоумышленником был снайпер.

Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других местных предприятий.