Возбуждено дело об убийстве депутата Петрова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области, отца первого российского пилота «Формулы-1» Александра Петрова. Инцидент произошел в субботу,24 октября, в его коттедже в поселке Великое.
«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)», - пояснили в ведомстве.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения Петрова, а также обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.
Ранее сообщалось, что 61-летнего депутата убили одним выстрелом в грудь. Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других местных предприятий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.