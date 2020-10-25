Возбуждено дело об убийстве депутата Петрова

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 октября 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области, отца первого российского пилота «Формулы-1» Александра Петрова. Инцидент произошел в субботу,24 октября, в его коттедже в поселке Великое.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)», - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения Петрова, а также обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.

Ранее сообщалось, что 61-летнего депутата убили одним выстрелом в грудь. Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других местных предприятий.