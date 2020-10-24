Бизнесмен и депутат Александр Петров скончался от выстрела

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24 октября 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

выстрел, фото: pixabay.com

Совладелец Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, муниципальный депутат совета города Выборг Александр Петров был убит 24 октября в своем коттедже в поселке Великое.

Его убили одним выстрелом. Стрельбу услышал сторож, он и нашел Петрова. По предварительной версии, депутата застрелил снайпер.

Незадолго до нападения бизнесмена вызвали на допрос в Следственный комитет. Петров должен был дать показания в понедельник, 26 октября. Вполне вероятно, что убийство может быть связано с делом, в котором фигурирует арестованный глава администрации Выборга Геннадий Орлов. Орлова вместе с сообщниками подозревают в том, что они «увели» около 700 млн рублей из бюджета. Деньги предназначались на ремонт зданий Выборга.

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров приходится убитому бизнесмену сыном.