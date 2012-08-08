Полиция устанавливает личность мужчины, избитого в Подольске сотрудниками МЧС

В Подольске задержаны два сотрудника МЧС, избившие мужчину, личность которого пока не установлена.Один из подозреваемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Полиция Подольска просит граждан помочь в опознании пострадавшего.

Установлено, что сотрудники МЧС из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части, расположенной у площади 50-летия Октября Подольска избили мужчину, примерно 30 – 40 лет.

В настоящее время личность потерпевшего не установлена. От получения телесных повреждений мужчина находится в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой в Подольской городской клинической больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда человеку.

В отношении одного из нападавших, нанесшего, по мнению следствия, наиболее тяжкие телесные повреждения, Подольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится на подписке о невыезде.

Если кто-либо узнал потерпевшего, убедительная просьба сообщить в МУ МВД России «Подольское» для установления личности по телефонам: 8-496-763-02-63; 02 или по «телефону доверия» Подольского района: 8-496-763-02-40.