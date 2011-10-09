3 иностранца спасли столичного полицейского в метро, но получили ножевые ранения

В столице в ночь на воскресенье 3 гражданина Киргизии спасли жизнь столичного правоохранника, на которого в московском метро"Рижская" Калужско-Рижской линии совершил нападение пьяный хулиган.

Все трое получили множественные ножевые ранения и доставлены в 6-ю и 29-ю городские больницы и в НИИ имени Склифосовского.

Инцидент произошёл ночью 9 октября. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно в вагоне метро и создавал угрозу для других пассажиров.

Находившийся в вагоне полицейский попытался призвать хулигана к порядку, однако тот достал нож и стал угрожать им сотруднику правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей ГУ МВД по городу. На помощь полицейскому пришли трое граждан Киргизии.

В результате возникшей потасовки все трое киргизов получили ножевые ранения, однако совместными усилиями хулигана все же удалось задержать, сообщили представители правоохранительных органов.