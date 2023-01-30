Фу, какая гадость: в продуктах из ЕС можно съесть червя

Аргументы Недели → Потребитель 13+

30 января 2023, 19:04

© Àíàòîëié Ìàòiîñ/Global Look Press

Власти Европейского союза одобрили употребление насекомых в пищу. Порошок, изготовленный из них, разрешено добавлять в пиццу; макаронные изделия; орехи и масличные культуры; закуски и соусы; мясные заготовки и супы; мультизерновой хлеб и булочки; крекеры и хлебные палочки; зерновые батончики; сухие примеси для хлебобулочных изделий; печенье и продукты переработки картофеля; бобовые и овощные блюда; сывороточный порошок; закуски на основе кукурузной муки; пивные напитки; и шоколадные кондитерские изделия.



Британские ученые попробуют приучить школьников есть червей. Ученикам четырех начальных школ в Уэльсе будут предложены в пищу насекомые, их личинки и черви в рамках проекта по оценке готовности и желания детей есть «альтернативный белок». В качестве деликатеса школьникам подадут к столу сверчков, кузнечиков, тутовых шелкопрядов, саранчу и мучных червей. Всё это делается с тем прицелом, чтобы дети убедили и своих родителей есть ту же пищу.



Населению Европы предлагают также поедать медуз. Богатые белком они выглядят, как достойная замена белку мясному, с точки зрения приверженцев «борьбы с потеплением климата». Поэтому в некоторых европейских странах уже сейчас принято решение резко уменьшить поголовье коров, быков и других сельскохозяйственных животных, которые, якобы, вырабатывают много парниковых газов.



Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), добросовестно проверило и одобрило безопасность нового порошка. Другие бюрократические структуры ЕС, относящиеся к пищевому регулятору объединённой Европы также дали своё добро, и рекомендовали употребление насекомых, личинок и червей для употребления человеком в пищу. Также было одобрено производство из них белкового порошка в качестве добавки в другие продукты питания.



Производство этого порошка получило свою технологию. Сначала сверчков (A. domesticus) морят голодом в течение 24 часов, затем их заживо замораживают, потом промывают и подвергают термической обработке. Потом их подвергают дополнительной очистке и в результате получают сухой совершенно обезжиренный порошок. Употребление личинок (А. diaperinus) власти ЕС одобрили в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде.



Но среди настоящих экспертов есть мнение, что употребление в пищу насекомых людьми, не привыкшими их поедать - крайне вредно.



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