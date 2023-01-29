Запад решил накормить человечество насекомыми, в том числе и россиян

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

29 января 2023, 15:35 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Pengo/Wikipedia

Власти Европейского союза (ЕС) слегка обогатили меню человека, недавно они одобрили употребление насекомых в пищу. Порошок изготовленный из них разрешено добавлять в следующие продукты питания – пиццу; макаронные изделия; орехи и масличные культуры; закуски и соусы; мясные заготовки и супы; мультизерновой хлеб и булочки; крекеры и хлебные палочки; зерновые батончики; сухие примеси для хлебобулочных изделий; печенье и продукты переработки картофеля; бобовые и овощные блюда; сывороточный порошок; закуски на основе кукурузной муки; пивные напитки; и шоколадные кондитерские изделия.



Также стало известно, что британские ученые попробуют приучить школьников есть червей. Ученикам четырех начальных школ в Уэльсе будут предложены в пищу насекомые, их личинки и черви в рамках проекта по оценке готовности и желания детей есть «альтернативный белок». В качестве деликатеса школьникам подадут к столу сверчков, кузнечиков, тутовых шелкопрядов, саранчу и мучных червей. Всё это делается с тем прицелом, чтобы дети убедили и своих родителей есть ту же пищу.



Началось все с медуз

Поедать медуз населению Европы было предложено в связи с тем, что это решало две проблемы. Первая – заключалась в борьбе с нашествием медуз в Средиземном море. Вторая – была направлена на псевдонаучную гипотезу борьбы с увеличением выбросов парниковых газов, для чего предполагалось резко уменьшить поголовье мясных пород крупного и среднего рогатого скота в Европе, что однозначно приведёт к опустошению полок в магазинах от мясной продукции.

Медузы, богатые белком выглядят, как достойная замена белку мясному, с точки зрения приверженцев «борьбы с потеплением климата». Об этом вышел подробный материал в газете «Тimes of malta».

Медузы размножаются с огромной скоростью в последнее время, этому способствует чрезмерный отлов рыбы человеком и потепление климата. Энтузиасты использования их в пищу принялись за пропаганду нового деликатеса с особым рвением и завидной креативностью. Блюда из медуз стали пропагандировать через рестораны, которым были присвоены звёзды Мишлен. Их начали подавать в жареном, варёном и сыром виде. В меню знаменитых ресторанов появилось множество новых блюд, таких, как паста с медузами, медузы с икрой, всевозможные медузные супы, салаты и прочее. То есть, кто-то очень ловкий, обладающий немалыми капиталами, нашёл новый сегмент для бизнеса и получения прибыли. И этот кто-то с энергией, требующей лучшего применения, приступил к продвижению нового продукта на рынке, вкладывая в это немалые средства, с расчётом на будущие барыши. Поскольку предполагалось, что медузы заменят мясо и рыбу на прилавках магазинов.

За этими событиями просматривается инициаторы Парижского соглашения, согласно которого страны виновные в производстве парниковых газов должны платить немалый «углеродный» налог. А содержание стад крупного рогатого скота признано, как источник парниковых газов. Поэтому в некоторых европейских странах уже сейчас принято решение резко уменьшить поголовье коров, быков и других сельскохозяйственных животных.

Конечно же власти ЕС тут же подхватили эту идею и инициировали так называемую «Стратегия голубого роста», требующую немалых затрат, на её развитие тратятся бюджетные деньги.



Теперь насекомые



Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), добросовестно проверило и одобрило безопасность нового порошка. Другие бюрократические структуры ЕС, относящиеся к пищевому регулятору объединённой Европы также дали своё добро, и рекомендовали употребление насекомых, личинок и червей для употребления человеком в пищу. Также было одобрено производство из них белкового порошка в качестве добавки в другие продукты питания.

Производство этого порошка получил свою технологию. Сначала сверчков (A. domesticus) морят голодом в течение 24 часов, затем их заживо замораживают, потом промывают и подвергают термической обработке. Потом их подвергают дополнительной очистке и в результате получают сухой совершенно обезжиренный порошок. Употребление личинок (А. diaperinus) власти ЕС одобрили в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде.

Теперь нам внушают, что белок насекомых обладает высококачественными питательными свойствами и может использоваться, как альтернатива животного белка. В качестве аргумента указывается, что все виды животных едят насекомых. Еврокомиссия в свою очередь настаивает на том, что употребление в пищу человеком насекомых благодатно скажется на окружающей среде, остановит потепление климата и это в конце концов полезно для здоровья человека. Скажу откровенно, - все эти посылы и выводы евровластей крайне сомнительны. Политики ЕС действуют ангажировано в интересах крупных межнациональных компаний западного мира, об этом поговорим чуть позже. Пока мы наблюдаем возникновение новых фабрик по выращиванию и переработке сверчков. Ещё тридцать – сорок лет назад в бизнес-кругах эту инициативу почли бы форменным сумасшествием. А теперь ей поют дифирамбы буквально на всех экономических форумах, включая давосский.

Давос и ООН за сверчков

Всемирный экономической форум в Давосе давно уже потерял своё исконное значение и превратился в сборище политизированных бюрократов высшего управленческого звена и толстосумов, окончательно потерявших совесть в погоне за наживой. Никто из них не заинтересован в процветании человечества. Они готовы его утилизировать подобно тому, как нацисты выдавливали всё из узников концлагерей, заканчивая тем, что пускали их кости на производство мыла и кальция. И вот теперь обозначилась новая ниша для получения сверхприбыли – посредством запрещения традиционных продуктов питания и навязывания человечеству новых.

Итак, глобалистское сборище во главе с его основателем Клаусом Швабом настаивает на несомненной пищевой пользе для человеческого организма - насекомых. Уже одно это должно вызывать в нормальных умах серьёзное подозрение, мол что-то здесь явно нечисто. И тут ещё одна напасть - в процесс включилась ООН и ожидаемо – на стороне глобалистов. В 2021 году была подготовлена псевдонаучная статья, объясняющая выгоды перехода на употребления в пищу насекомых, Запад в этом уже изрядно поднаторел. В последние несколько десятилетий в угоду глобалистам псевдоучёным вручаются Нобелевские премии. В качестве аргументов принимался тот факт, что для производства сверчков требуется очень мало сельскохозяйственных площадей и растут они быстрее и размножаются молниеносно, и так далее, и тому подобное. Даже статистика была состряпана на скорую руку. Мол те же сверчки в производстве, как продукт питания в 4 раза эффективнее свиней и в 12 раз эффективнее крупного рогатого скота. Скорее всего числа взяты от балды, а в материал, где о них говорится внесены наукообразные выкладки.

Предприятия по производству сверчкового концентрата уже функционируют в Канаде. Неудивительно, что к этому производству подключилась компания Pepsi. Найдена дополнительная мотивация для развития продуктов, изготовленных из насекомых. Согласно прогнозам, к 2050 году население Земли уже перевалит за 9,7 млрд человек, а площадь сельхозземель не превышает 4% от всей поверхности планеты.

Примечательно, что собравшиеся в Давосе бонзы ели отнюдь не насекомых. Им подавали к столу великолепное мясо животных, вскормленных на альпийских лугах.

Сверчковый маркетинг

Мы уже говорили, что для продвижения на полки магазинов медуз, маркетологи использовали рестораны, отмеченные звездами Мишлен. В рекламе насекомых в качестве пищи глобалисты пошли значительно дальше. Понятно, что в первую очередь для этого была задействована ЛГБТ масса. Чтобы понять каков был бюджет этого маркетинга, достаточно сказать, что им занимался Билл Гейтс. А главной движущей силой стали кинозвёзды, среди них Николь Кидман и Анджелина Джоли. Эти дамы на камеру с присущей актрисам очаровательной мимикой поедали насекомых и вещали о пользе такой пищи. Не надо гадать и так ясно, что всё это было сделано не за большие деньги, а за очень большие деньги. Наверняка они потом долго чистили желудок, извергая из него рвотные массы.

К тому же муку из насекомых уже употребляют спортсмены, так как её добавляют в энергетические батончики, которые являются частью спортивной диеты.

Что касается продуктов, изготовленных из насекомых или с добавлением к нормальным ингредиентам соответствующего пороша – они уже с конца 1990-х находятся на полках в супермаркетах Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Дании. Белковый порошок из мучных червей продвигают для продажи в Финляндии.

В России развитием производства пищи из насекомых занимается FoodNet. По словам её представителя Андрея Зюзина, в России планируется внедрить на рынок продукты с содержанием белка из насекомых в течение ближайших 10 лет. Кроме того, этим делом увлеклись и в Сколково. Его резидент компания «Биолаборатория» готовится накормить россиян добавками, изготовленными из черной львинки. Тем же самым занимается НИИ хлебопекарной промышленности. Промышленным разведением личинок занимаются в Белгородской области, этим озабочены БГТУ и компания «Агроакадемия».

Еда из насекомых опасна

Начнём с того, что на протяжении полутора сотен лет учёные считали, что развитие мозга и организма человека разумного в его современное состояние связано с употреблением в пищу мяса с сочетания с растительными ингредиентами (животного белка и белка с углеводами растительного происхождения). Поэтому есть опасность, что отказ от традиционной пищи приведёт человечество к деградации, как в ментальном, так и в физическом смыслах. Например, жители юга Корейского полуострова всегда отличались низким ростом. Но, в последние несколько десятков лет в их рационе появилось мясо в больших количествах и это дало свой результат. Сейчас молодёжь в Южной Корее стала высокорослой и её когнитивные способности заметно улучшились.

К тому же в сверчках живут различные паразиты, к которым неприспособлен организм человека, воздействие этих представителей микромира может вызвать у хомо сапиенс массовую аллергическую реакцию. Наши диетологи считают, что в России еда из насекомых не будет востребована поскольку у нас достаточно места для разведения животных мясных пород. Главное, чтобы наше политическое руководство не прогнулось под «углеродную повестку» Запада. А такая опасность есть.

К тому же стоит прислушиваться к умным людям в отечестве нашем, а не к тем, кто торгует родиной себе и Западу в угоду. Среди настоящих экспертов есть мнение, что употребление в пищу насекомых людьми, не привыкшими их поедать - крайне вредно. Диетолог КМН Маргарита Королева подчёркивает, что белок, содержащийся в насекомых, не биоидентичен тому, что человек принимал на пути эволюционного развития. … замена привычных блюд может запустить совершенно ненужные процессы и болезни аутоимунного характера. Кроме того, содержащиеся в крылышках насекомых хитозановые структуры являются сильным аллергеном для человека… для того, чтобы человеческий организм воспринимал такой продукт и получал полезные вещества и витамины от него, должно пройти не одно столетие.

Другой диетолог Алексей Ковальков также высказался совершено открыто по этой проблеме: «Я не знаю нормальных людей, которые будут есть фрикадельки из мучных червей. Мы не настолько упали низко. В России хватает своей курятины, говядины, свинины, чтобы есть червей. Пусть в Финляндии сами это едят, раз они там так с жиру бесятся».

Самое удивительное состоит в том, что воротилы политики и бизнеса, заявляющие о спасительном во всех аспектах переходе на употребление в пищу насекомых, в результате окружающую среду не спасут, потепление климата не остановят (оно не зависит от деятельности человека), а человека погубят. К тому же, предвижу жесткое сопротивление значительной части населения нашей страны в случае навязывания ему насекомых вместо мяса, вплоть до бунтов. А российский бунт, как известно - беспощаден.