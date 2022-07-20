Как не платить за ЖКУ во время отпуска

Возможность сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг в случае отправки на длительный отдых или выезда на дачу есть у каждого.
Первое и главное, что необходимо учитывать: к заявлению на перерасчёт, которое подаётся в управляющую компанию, в любом случае необходимо приложить документы, подтверждающие факт отсутствия в квартире в определённый период. Полный перечень таких документов приведён в п. 93 Правил предоставления коммунальных услуг.
Также есть менее распространённый среди россиян, но вполне себе законный способ обоснования перерасчёта, который позволит обойтись без предоставления подтверждающих документов. Можно заранее обратиться в управляющую компанию и попросить провести опломбировку арматуры, которая связывает внутриквартирное коммунальное оборудование с инженерными системами в подъезде или доме. В этом случае после возвращения достаточно будет вновь пригласить коммунальщиков для удостоверения целостности пломб. Если проверка подтвердит, что пломбы никто не трогал, обоснование для перерасчёта можно считать полученным.
В управляющую компанию по этому поводу можно обратиться либо непосредственно перед отъездом, либо в течение 30 календарных дней после возвращения. Раннее обращение имеет один несомненный плюс – будут скорректированы уже те платежи, которые начислятся в период отсутствия, и первые платёжки после приезда приятно порадуют небольшими суммами.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
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