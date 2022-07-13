95% дикорастущих грибов в России так никем и не собирается

Аргументы Недели → Потребитель 13+

13 июля 2022, 17:48

Производство грибов – чуть ли не самая быстрорастущая отрасль сельского хозяйства страны. В 2013‑2020 гг. производство грибов выросло в 10 раз. Сегодня в России производят 87 тыс. т продукции на сумму 80 млрд рублей. При этом самая большая страна в мире не входит даже в первую десятку, а её доля на рынке – менее 1%.



Мир меняется, и мясо нынче не модно. Поэтому грибы присутствуют в меню любого приличного ресторана или отеля. Россиянин, например, съедает около 4 кг грибов в год, а голландец – столько же в месяц. При этом оказывается, что наша бескрайняя страна, мировой лидер по площади лесов, импортирует грибы!



Цены на грибы в разных городах зависят не от общего благосостояния, а от обилия лесов в окрестностях. Предложение на местных рынках обеспечивают дальнобойщики. По их рассказам, в глубинке Вологодской области каких-то стабильных цен на грибы вообще нет. У трассы сидит народ, лузгает семечки и продаёт урожай огромными корзинками. Если предложить купить сразу всё, то в Казани можно сдать в 10 раз дороже. Сбор грибов и ягод в сезон – главный источник заработка в глухих районах. Два месяца ударной работы позволяют создать какие-то денежные резервы на остальной год.



К счастью, для товарного выращивания крестьянину не нужно никаких дорогостоящих прибамбасов. При минимальных вложениях грибы можно выращивать круглый год. Сначала нужно произвести посевной материал, именуемый мицелием. Затем подготовить субстрат – мешки с питательной средой и грибницей. Грибница стоит около 100 рублей за литр, заливать её можно в бочонок с пшеничной соломой. Продаются также готовые блоки, где грибница уже посеяна в компост. На площади в сто квадратов встанет 300 таких блоков, которые один человек может обслуживать самостоятельно. Для грибов необходима высокая влажность – до 85%. Разумеется, если выращиваешь грибы зимой, нужно постоянно обогревать теплицу. При средних объёмах лучше потратить 150 тысяч рублей на климатическое оборудование. Тогда урожай можно снимать раз в месяц! И рентабельность будет необыкновенно высока.



Главных проблем у грибоводства в России три. Во-первых, самые популярные грибы вроде боровиков и подосиновиков выращивать в теплице невыгодно. Обычно речь идёт о вешенках, опятах, шампиньонах, которые не каждый употребляет. Во-вторых, странная привередливость населения. Доходит до того, что конченый алкоголик, способный пить денатурат, готов отказаться от покупных грибов. Мол, это же не я собирал, кто знает, откуда они. Может, они у трассы росли или у радиоактивной свалки. Или китайцы туда чего-нибудь подбросили. Доля истины в этом есть: например, споры грибов в период роста улавливают тяжёлые металлы, оседающие вблизи дорог. И, в-третьих, отношения с контролёрами. Если ты тихо выращиваешь в парнике на даче и сдаёшь нелегалам, которые закатывают грибы в банки популярных производителей, – это полбеды. Но когда ты зарегистрировался и пошёл получать разрешение, себестоимость товара может резко возрасти.



Получается очередной российский парадокс. По статистике, 75% россиян любят есть грибы. Но самостоятельно искать их в окрестностях городов всё сложнее. А доверия к покупным грибам у населения нет. Даже к продаваемым сельскими жителями у дороги, а к импортным, носящим неизвестные названия, – в особенности. 95% дикорастущих грибов в России так никем и не собирается. Государство могло бы здорово позаботиться о беднейшей части сельских жителей, объявив справедливую закупочную цену на грибы и ягоды. А также создать рабочие места для их переработки. Но оно попыталось пойти другим путём: три года назад в Думе обсуждали идею выдавать гражданам лицензии на сбор грибов.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».



