Безопасно ли в отдыхать на курортах Крыма?

Аргументы Недели → Потребитель 13+

8 июня 2022, 11:00

Газета «Московский комсомолец» пишет, что от поездки в Крым отказалось до 70% людей из запланированных. И что среди бизнеса, заточенного на обслуживание отдыхающих, царит настоящая паника.



– Никакой паники нет. Некоторое снижение турпотока мы предполагать можем. А сомневающихся в безопасности могу успокоить – Крым не находится на передовой линии боёв, - расказал АН заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. - Безумцы из Киева теоретически могут запускать ракеты в нашу сторону по воздушным целям. Поэтому и не летают самолёты в Симферополь. Но наши данные показывают, что начавшееся было снижение турпотока находилось на уровне 30–40%, а сейчас эта волна и вовсе пошла в обратную сторону, в связи с чем добавляется число поездов в Крым. Поэтому мы рассчитываем приблизительно на 80% от прошлогодних цифр. А прошлый сезон, на минуточку, был в Крыму рекордным. Наши курорты посетило 9, 5 миллиона человек! А в допандемийный год – 7, 5 миллиона.



Чувствуется ли влияние Турции на Крым сегодня? – Турция всегда проводила сложную политику в отношении Крыма. И за заявлениями турецкого руководства, что Крым должен принадлежать Украине, есть определённый практический интерес. Они понимают, что Украина в процессе распада. Турки понимали, что от Украины Крым может вот-вот отвалиться и тогда можно будет «поработать» по этой теме. А от России не отвалится, и тут ловить нечего. Это сакральная и исконная часть России. Это один из цивилизационных центров России.



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