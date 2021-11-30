Малоимущих россиян будут кормить бесплатно просрочкой

Аргументы Недели → Потребитель 13+

30 ноября 2021, 16:23

Продукты для малоимущих граждан станут более доступными. В Министерстве финансов прорабатывают вопрос избавления производителей от НДС на те товары, у которых истекает срок годности.



В Министерстве промышленности и торговли считают предложение актуальным, так как новые правила позволят оказывать помощь большому количеству граждан без привлечения бюджетных денег. Министерство экономического развития предложило распространить правила не только на продукты, но и другие необходимые для людей товары.



Отмена налога также уменьшит нагрузку на ретейлеров. Сейчас торговые сети могут отдавать продукты в рамках благотворительных программ, срок годности которых остался от одного до четырёх дней. Благотворительность облагается налогом. В ряде случаев его размер достигает 20% от стоимости товара. Иногда отправка продуктов нуждающимся обходится дороже её утилизации, пишут «Известия».



По этой причине на свалку ежегодно отправляются тысячи тонн еды. При этом один миллион тонн продуктов смог бы обеспечить потребность в еде 18 миллионам человек. Отмена НДС положительно скажется и на экологии, так как загруженность свалок сократится. Производителям и ретейлерам не придётся делать дополнительную наценку на продукты, зная, что определённая часть будет безвозмездно передана нуждающимся. Тогда уж и лекарства просроченные надо бесплатно раздавать: наелся просрочки - запил просрочкой, авось не пронесёт.





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