СанПиН угрожает повышением квартплаты

Аргументы Недели → Потребитель 13+

11 марта 2021, 13:06

Заварите в многоквартирных домах мусоропроводы и сэкономите по 1 тыс. рублей в год.



С 1 марта вступили в силу новые СанПиН, регламентирующие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Наибольший резонанс и массу вопросов на сегодняшний день вызывает вновь введённое правило о ежедневной влажной уборке в подъездах жилых домов. Против такой меры, разумеется, никто не выступает, но граждане вполне справедливо опасаются того, что управляющие компании резко поднимут цены на жилищно-коммунальные услуги. Стоит ли этого бояться?



Если в многоквартирном доме имеется мусоропровод, его чистка, мытьё и

дезинфекция ствола должны осуществляться не реже одного раза в месяц. Также новые нормы предусматривают ежемесячную влажную уборку мусороприёмных камер с применением дезинфицирующих средств, а удаление отходов предписано сделать ежедневным.



Вполне понятно, что новые требования явно навеяны непростой эпидемиологической обстановкой последнего года. Управляющие компании в ответ совершенно точно и, кстати, совершенно обоснованно заведут речь о возможном повышении платы. Но есть варианты, что УК возьмут это на свой счёт, перераспределив расходы своего скудного бюджета, но тогда пострадают какие-нибудь другие, внеподъездные объекты. Второй вариант – тарифы всё же вырастут. Люди повозмущаются… и заплатят. Правда, есть пути экономии. Эксперты посчитали, что если отказаться от мусоропровода, заварив или вообще демонтировав его, жильцы будут экономить на коммуналке как минимум по 1 тыс. рублей в год. Но так может дойти до того, чтобы отрезать и газ, воду, отопление и электричество...



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