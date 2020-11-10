Продукты и услуги снова подрастут в цене

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10 ноября 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Счётной палате РФ ожидают роста инфляции до 4% к концу года. Это приведёт к увеличению стоимости импортных товаров, сельхозпродукции.



Цены на непродовольственные товары за девять месяцев 2020 года выросли на 3%. В октябре тенденция значительно усилилась. К концу года может быть преодолён рубеж в 5%. Согласно данным Росстата, в октябре цена увеличилась на сахар-песок на 22%. За последний год его стоимость выросла почти на 40%. Также подорожали макаронные изделия, крупа, бобовые и яйца. Из-за плохого урожая подсолнечника стоимость масла повысилась на 15%. Медикаменты и табачные изделия подросли в цене на 9,5% и 8,5% соответственно.



Подорожание товаров происходит также из-за ценовых изменений на мировых продовольственных рынках. Экономисты ожидают дальнейшего роста цен на товары в России из-за девальвации рубля. Специалисты предполагают, что в скором времени подорожает электроника, автомобили, программное обеспечение. Поставщики опасаются введения новых запретов на ведение бизнеса, сокращение выручки и других отрицательных процессов. Негативное влияние на цены могут оказать и новые антироссийские санкции. Всё это в конечном итоге дестабилизирует российский рынок.



