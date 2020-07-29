Россияне поменяли привычки питания в худшую сторону

Аргументы Недели → Потребитель 13+

29 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Содержание продуктов российских производителей за последние годы существенно поменялось. Несмотря на то, что хлеб и колбаса остаются основными продуктами, они не являются безвредными, как это было ещё несколько лет назад.



Стоимость одного килограмма колбасы начинается от 200 рублей. Но за такую цену покупатель приобретает продукт животного происхождения, качество которого оставляет желать лучшего. В дешёвой колбасе присутствует жир, растительные компоненты, вредные для здоровья человека, несмотря на то, что медики пропагандируют отказ от потребления насыщенных жиров, транс-изомеров.

Рекомендации Роспотребнадзора по маркировке наличия в продукте опасных для организма веществ производители не соблюдают.



Множество претензий вызывает качество выпекаемого хлеба. В нём повышенное содержание соли. Конечно, от неё зависит вкус и внешнее качество хлебобулочного изделия, однако большой процент соли оказывает негативное влияние на организм человека.



Чтобы оставаться здоровым, требуется соблюдать главные принципы питания: обеспечение организма полезными пищевыми веществами. При их нарушении люди начинают страдать сердечными и онкологическими заболеваниями.



