Рацион питания россиян стремительно ухудшается

Аргументы Недели → Потребитель 13+

20 июля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

За второй квартал текущего года реальные доходы россиян сократились на 8%. Подобное снижение наблюдается уже на протяжении последних семи лет. Такая ситуация сопровождается сокращением потребления, люди вынуждены экономить на еде.



Если раньше можно было отказаться от импортной продукции и заменить отечественным предложениям, то сейчас ситуация иная. Действующие санкции оставляет россиян в безвыходном положении. Россияне вынуждены приобретать в первую очередь дешёвые продукты.



В отсутствии конкуренции отечественные производители поднимают цены. Россиянам по-прежнему не хватает томатов. Отечественные производители в состоянии вырастить только 3 миллиона тонн, при спросе в 3,5 миллиона тонн помидоров. Российский агропромышленный сектор регулярно отчитывается о больших достижениям в производстве. Но большая часть урожая идёт на экспорт. В условиях карантина россияне не испытывали нехватки продукции, однако её стоимость постепенно увеличивается.



Население в такой ситуации вынуждено сократить потребление рыбы, овощей, хлебной продукции, сахара. Из-за санкций и роста цен потребители ежегодно теряют более 445 миллиардов рублей. Эксперты предупреждают, что на оставшийся на российских прилавках импорт спрос будет падать. При этом цена на него подрастёт. Это приведёт к ещё большему сокращению потребления продовольствия в стране.



