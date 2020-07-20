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Рацион питания россиян стремительно ухудшается

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Рацион питания россиян стремительно ухудшается

За второй квартал текущего года реальные доходы россиян сократились на 8%. Подобное снижение наблюдается уже на протяжении последних семи лет. Такая ситуация сопровождается сокращением потребления, люди вынуждены экономить на еде.

Если раньше можно было отказаться от импортной продукции и заменить отечественным предложениям, то сейчас ситуация иная. Действующие санкции оставляет россиян в безвыходном положении. Россияне вынуждены приобретать в первую очередь дешёвые продукты.

В отсутствии конкуренции отечественные производители поднимают цены. Россиянам по-прежнему не хватает томатов. Отечественные производители в состоянии вырастить только 3 миллиона тонн, при спросе в 3,5 миллиона тонн помидоров. Российский агропромышленный сектор регулярно отчитывается о больших достижениям в производстве. Но большая часть урожая идёт на экспорт. В условиях карантина россияне не испытывали нехватки продукции, однако её стоимость постепенно увеличивается.

Население в такой ситуации вынуждено сократить потребление рыбы, овощей, хлебной продукции, сахара. Из-за санкций и роста цен потребители ежегодно теряют более 445 миллиардов рублей. Эксперты предупреждают, что на оставшийся на российских прилавках импорт спрос будет падать. При этом цена на него подрастёт. Это приведёт к ещё большему сокращению потребления продовольствия в стране.

ПВ

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