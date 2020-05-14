Как потребовать чек у торговца на улице

Аргументы Недели → Потребитель 13+

14 мая 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Торговля вне стен магазинов и торговых палаток законодательством не запрещена. Коробейники действуют в том же «правовом поле», что и сотрудники обычных магазинов, а те, кто что-то у них покупает, в той же степени защищены нормами Закона «О защите прав потребителей».



Кроме того, ошибочным является и мнение, что «коробейники» обязательно продают некие подделки или некачественный товар по повышенным ценам (хотя, разумеется, бывает и такое). Иногда торговым компаниям гораздо удобнее нанять курьера вместо продавца за прилавком и даже снизить цены за счёт «выпадения» целого ряда расходов вроде аренды офиса. Таким образом, как мы выяснили, сам по себе «коробейник» по умолчанию мошенником считаться не может.



Однако это не отменяет внимательности покупателя, который должен убедиться в том, что перед ним – добросовестный продавец, осуществляющий свою деятельность по всем правилам. В первую очередь это нужно для того, чтобы в отношении покупателя в случае непредвиденных неприятностей сработал вышеупомянутый Закон «О защите прав потребителей». Как же в этом убедиться? Первое, на что стоит обратить внимание, – наличие у продавца ряда документов. Это, как минимум, личная карточка с подписью представителя торгующей организации и её печатью и заверенный организацией прейскурант, с наименованиями и ценами предлагаемых товаров. Отказать в предоставлении этих документов покупателю продавец не имеет права.



Наконец, при продаже с рук непродовольственного товара покупателю должен быть выдан товарный чек, в котором указаны наименование товара, сведения о продавце, дата продажи, количество и цена товара. Чек должен быть подписан представителем продавца. Как подчёркивают юристы, требовать чек нужно обязательно – иначе защитить свои права, ссылаясь на закон, будет уже невозможно. А такая необходимость, к сожалению, вполне может возникнуть – например, в случае выявления недостатков товара, которые не были оговорены продавцом заранее.



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