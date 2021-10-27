Создателю фильмов о Шерлоке Холмсе Игорю Масленникову - 90

Аргументы Недели → Кино 13+

27 октября 2021, 16:09

Публика знает Игоря Масленникова в основном по двум сверхпопулярным фильмам – «Шерлоку Холмсу» и «Зимней вишне», но патриарх «Ленфильма», конечно, сделал много достойных картин. Не бывает шедевров на ровном месте, работать надо. И унылое советское название единственной книги о Масленникове – «Работа на каждый день» (1990) – несёт некоторую правду об этом уникальном человеке…



Счастливчик? Да можно и так сказать. По крайней мере, очевидно, что творческая жизнь Масленникова оказалась долгой и плодотворной: дебютировал он в 1967 году фильмом «Личная жизнь Кузяева Валентина», а «Банкрот» по пьесе Островского снял в 2009 году, так что сорок с лишним лет в профессии, шутка ли. Настоящий режиссёр начинается с могучего личного мироощущения, а оно в Масленникове имеет прочную базу: природное богатырское здоровье, сила русского выживания в любых условиях, мощный аппетит к жизни.



Всё это поступает в горнило окультуривания (Масленников закончил филологический факультет ЛГУ и режиссёрские курсы при «Ленфильме»), проходит курс закаливания на Ленинградском телевидении (Масленников организует там молодёжную редакцию) – и наступают годы непрерывной работы на ниве популярного кино. Ясного, доходчивого, занимательного русского кино советского периода, чья история до сих пор не осмыслена и не написана.



Личный расцвет культурного жизнелюба Игоря Масленникова пришёлся на советские времена, но он (сила русского выживания в любых условиях) старался делать качественные вещицы и в новых эпохах и эрах.



Исторический контекст, в котором выдающийся русский советский режиссёр Игорь Фёдорович Масленников празднует своё девяностолетие, не назовёшь радостным и праздничным. Но он в этом ни капельки не виноват. Он сам – явление радостное и хотел всего лишь этим и с людьми поделиться.



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