Анни Жирардо: «Слушай свое сердце. Смысл имеет только любовь»…

Аргументы Недели → Кино 13+

25 октября 2021, 17:20

25 октября 1931 года в Париже родилась будущая ЗВЕЗДА французского кино Анни Жирардо. Почему же только французского? Ее обожал весь мир!



Французский кинематограф не знает ей равных. Многие поколения выросли на фильмах мадам Анни. Единственной, ей стоя аплодировал зал на 27 Московском кинофестивале. Как актриса она пережила мировую славу, как женщина - великую трагедию.



Огромная гостиная, множество фотографий, уютный диван и запах кофе с французской булочкой. Корреспондент «Аргументов недели» в гостях у легенды мирового кинематографа Анни Жирардо.



- Мне пришлось пережить неповторимое, уникальное, светлое чувство с моим единственным мужем Ренато Сальваторе. Сегодня я хочу говорить только о нем. Я уже не так молода, как раньше, и часто ко мне приходят воспоминания о моей жизни, о моей любви, о моих мужчинах... Но, только один человек заставляет меня в памяти плакать и смеяться - мой единственный Сальваторе... Как же было это давно и... недавно. Когда Лукино Висконти пригласил меня на роль Нади в фильме "Рокко и его братья", то прочитав сценарий, я решила... отказаться от роли. Играть женщину легкого поведения... Ну уж нет! Но соблазняло то, что съемки будет проходить в Италии. А мне очень хотелось посмотреть Рим. Да и интуиция подсказывала, что что-то хорошее должно произойти в Италии... Помню, когда я прилетела в Рим, то было дождливо и холодно, а на съемочной площадке все были в плохом настроении: Ален Делон нервничал и ругался, Висконти все время молчал, а Ренато был похож на медведя после зимней спячки. Я тогда подумала: "О, ля, ля... Еще те съемки предстоят!" Но прошло совсем немного времени и мы сдружились: актеры, операторы, режиссер... И мне Рим показался прекрасным. А когда в выходной день Ренато пригласил меня поехать в Милан, то жизнь заблестела потрясающими красками. Мне этот медведь уже нравился, и я была совсем не прочь провести с ним время. Это был совершенно особенный день в Милане: мы гуляли и держались за руки, целовались в кафе, много смеялись... Я в один момент поняла, что именно такой мужчина мне и нужен: уверенный в себе, с сильными руками и нетерпящий возражений. Я влюбилась. И сама предложила провести время наедине в гостинице. И после этого дня мы уже не расставались... Мы любили друг друга, искренне любили... Я никогда не могла его никем заменить!



Мадам Анни жила только любовью: к мужчине, дочери, людям, Парижу, миру.

Великая Анни Жирардо упокоилась 28 февраля 2011 года. И до сих пор я помню ее слова, которые она мне тихо прошептала на ухо: «Слушай свое сердце. Смысл имеет только любовь»…



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