Памяти Великой Анни Жирардо

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24 октября 2021, 12:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

25 октября 1931 года в Париже родилась будущая ЗВЕЗДА французского кино Анни Жирардо. Почему же только французского? Ее обожал весь мир! «Рокко и его братья», «Свидание», «Пианистка», «Свободная женщина», «Руфь», «Умереть от любви», «Воротилы», «Мужчина, который мне нравится»… Великая актриса, уникальная женщина. Анни Жирардо.





Французский кинематограф не знает ей равных. Многие поколения выросли на фильмах мадам Анни. Единственной, ей стоя аплодировал зал на 27 Московском кинофестивале. Как актриса она пережила мировую славу, как женщина - великую трагедию.



Огромная гостиная, множество фотографий, уютный диван и запах кофе с французской булочкой. Я в гостях у легенды мирового кинематографа Анни Жирардо. Это моя первая встреча с потрясающей, удивительно харизматичной женщиной-актрисой. Мы сидим на диване, попиваем дымящейся кофе и говорим, говорим, говорим... О любви, детях, о кино и еще раз о ЛЮБВИ.



- Мне пришлось пережить неповторимое, уникальное, светлое чувство с моим единственным мужем Ренато Сальваторе. Сегодня я хочу говорить только о нем. Я уже не так молода, как раньше, и часто ко мне приходят воспоминания о моей жизни, о моей любви, о моих мужчинах... Но, только один человек заставляет меня в памяти плакать и смеяться - мой единственный Сальваторе... Как же было это давно и... недавно. Когда Лукино Висконти пригласил меня на роль Нади в фильме "Рокко и его братья", то прочитав сценарий, я решила... отказаться от роли. Играть женщину легкого поведения... Ну уж нет! Но соблазняло то, что съемки будет проходить в Италии. А мне очень хотелось посмотреть Рим. Да и интуиция подсказывала, что что-то хорошее должно произойти в Италии... Помню, когда я прилетела в Рим, то было дождливо и холодно, а на съемочной площадке все были в плохом настроении: Ален Делон нервничал и ругался, Висконти все время молчал, а Ренато был похож на медведя после зимней спячки. Я тогда подумала: "О, ля, ля... Еще те съемки предстоят!" Но прошло совсем немного времени и мы сдружились: актеры, операторы, режиссер... И мне Рим показался прекрасным. А когда в выходной день Ренато пригласил меня поехать в Милан, то жизнь заблестела потрясающими красками. Мне этот медведь уже нравился, и я была совсем не прочь провести с ним время. Это был совершенно особенный день в Милане: мы гуляли и держались за руки, целовались в кафе, много смеялись... Я в один момент поняла, что именно такой мужчина мне и нужен: уверенный в себе, с сильными руками и нетерпящий возражений. Я влюбилась. И сама предложила провести время наедине в гостинице. И после этого дня мы уже не расставались...



Мадам Анни закуривает очередную сигарету и смотрит мимо меня, видимо, вспоминая те безумно счастливые, молодые годы... Вспоминает свой судьбоносный фильм "Рокко и его братья", который принес актрисе грандиозный успех и большую любовь. Она аккуратно тушит в пепельнице сигарету и продолжает говорить о НЕМ.



- Это был безумный роман, который длится по сей день. И уже совсем неважно рядом ли со мной Ренато или нет... (муж Анни Жирардо Ренато Сальваторе умер в 1988 году - прим. авт.). Я знаю, что непременно скоро увижусь с ним. Я вспоминаю, кто же из нас предложил пожениться? Это вышло одновременно... Мы посмотрели в глаза друг другу и решили, что должны быть вместе... И я стала супругой Сальваторе. Первый раз в жизни мне хотелось не работать, не быть актрисой, а только женой и мамой. У нас родилась прекрасная девочка Джули. И это так замечательно: заниматься хозяйством, ходить на рынок, гулять с ребенком и ждать мужа. Конечно, я снималась в то время, но редко... Я не могла ни одного дня, ни одной ночи быть без Ренато. И даже его вспышки ревности мне нравились! Да, да. Нравились. Какие прекрасные были примирения... Я сегодня часто думаю: почему меня так тянуло к Ренато? Не могу найти объяснения! Это была страсть, пожизненное чувство. Я - женщина, которая привыкла быть свободной. Я сама всегда решала с кем быть и когда уходить... Но с моим мужем я стала похожа на домашнюю кошечку. Но печально, что всему наступает конец. Страсть всегда разрушительна. Привычки, увы, вечны. Ренато - мужчина во всем. Он любил виски, и не собирался отказываться от этой страсти, он нравился женщинам, и принимал их ухаживания. Он ревновал меня не только к мужчинам, но и к работе, а это убивает все чувства. Я ничего не могла с этим поделать. Помню, как Ренато первый раз не пришел ночевать... Я место себе не находила, металась, как львица в клетке! А когда он вернулся, то был пьян и от него пахло женскими духами. Скандал был грандиозный! Мне пришлось даже воспользоваться услугами хирурга. И что я сделала, что бы отомстить мужу, что бы мне стало легче? Я изменила ему и... уехала в Париж сниматься! На тот момент я хотела просто отдохнуть от скандалов, ревности, постоянного ожидания, быта. И я вновь начала сниматься. Вновь окунулась в свой привычный мир. А Ренато... Он не воспринимал серьезно, что я могу уйти насовсем. И был в чем-то прав... Прав в том, что я совершенно не была готова полностью уйти от него. Стоило ему позвонить и сказать: "Мне плохо без тебя!", я тут же садилась в самолет и летела в Италию. Есть хорошая русская пословица "разбитую чашку уже не склеить". Я прилетала и видела безумно пьяного мужа с бутылкой вина или виски. Сложно, очень сложно жить вместе двум сильным личностям. У меня характер ого! И у него. В его жилах текла ведь итальянская кровь. Сколько поломанной мебели, разбитых телефонов. Сколько уходов и возвращений! Я просила, умоляла его не пить, потом уходила, он звонил, упрашивал, и я возвращалась. Так продолжалось много лет. Но один раз, после "бурных выяснений" я сказала себе "СТОП!" и улетела в Париж... А когда очередной раз Ренато позвонил и попросил вернуться, то я просто сказала ему: "Устала. Все кончено!" Как я пережила это время? Думаю, что неправильно... Я стала много выпивать. Иногда, когда не могла ночью заснуть, то просто шла в кафе, потом в бар, потом опять в кафе... А потом все прекратилось. Я поняла, что должна научиться жить заново. Я научилась. Мне помогла в этом работа, дочь, признание зрителей. Но до сих пор меня мучает то, что я не была рядом с моим Ренато, когда он умирал... Мы любили друг друга, искренне любили... Я никогда не могла его никем заменить!



Мне повезло в жизни, что она свела меня с удивительной женщиной Анни Жирардо. Мадам Анни жила только любовью: к мужчине, дочери, людям, Парижу, миру.



Великая Анни Жирардо упокоилась 28 февраля 2011 года. И до сих пор я помню ее слова, которые она мне тихо прошептала на ухо: «Слушай свое сердце. Смысл имеет только любовь»…

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