За что стыдно Виктору Логинову, он же Гена Букин

Аргументы Недели → Кино 13+

5 октября 2021, 15:26

Юморной и серьезный, молчаливый и разговорчивый, но безусловно талантливый актер Виктор Логинов. Да, тот самый Гена Букин из сериала «Счастливы вместе», который так полюбился зрителю. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило разузнать некоторые нюансы из жизни актера Виктора Логинова.



- Когда поступил в Екатеринбургский театральный институт. Я себя представлял взрослым, маститым актером. Летом, когда были каникулы я решил подработать. Уехал на Сахалин, рабочим. Там познакомился с девушкой Наташей, которая была меня намного старше. У нас завязался роман. И в один прекрасный день она сказала, что ждет от меня ребенка. Я не придумал ничего лучше, как уйти от нее. И мне до сих пор стыдно. Потом я сам вернулся к ней. Когда сбежал от нее, то приехал к родителям, домой. А дома уже не было. Родители потеряли работу и пили не просыхая. Я помучился, помучился... Вытаскивал пьяного отца от пьяных друзей, а маму искал пьяную по всему городу. Мне это надоело. Я вернулся к Наташе. Она приняла.



Жизнь у нас с Наташей не сложилась. Она девушка умная, образованная. А я имею десятилетку и работаю шахтером. Вынужден был оставить институт, чтобы прокормить жену, ребенка. Да, я зарабатывал деньги, но счастья они не приносили. Сложно сказать... Разные мы...



Подробнее читайте в материале «Аргументов».





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