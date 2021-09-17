Виктор Логинов: «Я остался мальчишкой из Кемерово»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 сентября 2021, 13:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Юморной и серьезный, молчаливый и разговорчивый, но безусловно талантливый актер Виктор Логинов. Да, тот самый Гена Букин из сериала «Счастливы вместе», который так полюбился зрителю. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило разузнать некоторые нюансы из жизни актера Виктора Логинова.

- Виктор, вы выросли в славном городе Кемерово. Первые юношеские воспоминания?

Кемерово - моя родина. Мое детство. Мое рабочее детство. Сразу за нашим домом открывалась промышленная зона, а потом тайга. Рабочие места были только на заводе, а он был старый и "вредный". Вредное производство. Я долго не мог понять, почему у нас так часто умирают люди? А стал постарше и понял, что во всем "виновато" вредное производство. У нас даже есть целые захоронения рабочих.

- А позитивные воспоминания есть?

Конечно! Детство было веселое. Мы с братом любили играть в казаки-разбойники. Мы, пацаны, были положительными героями, а "вражин" сделали девчонок. Мы их ловили и учиняли допросы. А кто молчал, тот проиграл...и тому полагался штраф - снять трусы! Но мы же еще тогда маленькими, глупыми были.

-А когда поумнели?

Когда мама меня застала за этим занятием (девчушка проиграла), отлупила меня.... и я все понял (смеется)

- Вы были хулиганом в детстве?

-Я был упорным. Если чего хотел от родителей добиться, то прятался под кровать и ....объявлял бойкот. Сидел до вечера, а потом выходил. Хотел есть. Но и своего добивался.

- Чего вы боялись в детстве?

Совершенно ничего не боялся. Мы, кемеровские мальчишки, не из трусливых. Таежный характер.

- Чего вам больше всего хотелось в детстве?

В детстве... Поесть настоящего мороженого с шоколадом. Да, очень хотелось.

- У вас была любимая книга в детстве?

-Да, "Айвенго". Прочитал и затосковал. Я понял, что есть и другая жизнь. Я себя представлял рыцарем! И вот с тех пор я очень полюбил книги.

- Когда вы поняли, что детство закончилось?

Когда поступил в Екатеринбургский театральный институт. Я себя представлял взрослым, маститым актером. А потом влюбился. И наступила взрослая жизнь...

- И как вы справлялись со взрослой жизнью?

Да стыдно мне... Летом, когда были каникулы я решил подработать. Уехал на Сахалин, рабочим. Там познакомился с девушкой Наташей, которая была меня намного старше. У нас завязался роман. И в один прекрасный день она сказала, что ждет от меня ребенка. Я не придумал ничего лучше, как уйти от нее. И мне до сих пор стыдно.

-Она вас не искала?

Она-нет. Я сам вернулся к ней. Когда сбежал от нее, то приехал к родителям, домой. А дома уже не было. Родители потеряли работу и пили не просыхая. Я помучился, помучился.... Вытаскивал пьяного отца от пьяных друзей, а маму искал пьяную по всему городу. Мне это надоело. Я вернулся к Наташе. Она приняла.

- Вы, видимо, очень расчетливый человек...

- Нет. Я добрый и искренний. Такие обстоятельства.

- Но это же не единственный ваш брак?

- Да, жизнь у нас с Наташей не сложилась. Она девушка умная, образованная. А я имею десятилетку и работаю шахтером. Вынужден был оставить институт, чтобы прокормить жену, ребенка. Да, я зарабатывал деньги, но счастья они не приносили. Сложно сказать... Разные мы...

- Должен ли мужчина сохранять семью?

- Должен, если есть любовь. А когда одни ссоры...

- В вашей семье, кто был "главой"?

- Мы часто спорили с женой на эту тему, но ничего хорошего не вышло... Развод. Спорить в семье - глупо!

- Многим мужчинам развод идет на пользу. А вам?

- А я стал свободным, холостым и... продолжил учиться "на актера". Польза очевидна.

- А женщины?

- Что женщины? Я же не евнух.

- У вас есть свой тип женщины?

- Мне нравятся умные, деятельные женщины. Впрочем, я должен чувствовать женщину душой.

- Но многие мужчины думают, простите, другим местом...

- И этим было! А как иначе? Я же мужчина. Но сейчас я поумнел.

- А как попали в сериал "Счастливы вместе"?

- Да мне позвонила моя знакомая актриса и сказала, что снимают американский сериал в русском исполнении. А действие в Екатеринбурге. Я пошел на кастинг. Три для показывался. Думал, что не подойду. Но мне позвонили и сказали, что завтра летим в Москву...

- И как прижились в Москве?

- Отлично! Я работал, работал. А если человек трудится, то успех ему обеспечен.

- Вы стали популярным. Что изменилось?

- Я все тот же мальчишка из Кемерово, но только более узнаваемый.

- Вы веселый, легкий человек?

- Мне сложно сказать. Я не люблю конфликты, и не люблю свое плохое настроение показывать людям.

- Благодарю.

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