Татьяна Кравченко. Я грех своей матери

Аргументы Недели → Кино 13+

9 февраля 2021, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Ekaterina Tsvetkova

Яркая, задорная, открытая, шумная и безумно талантливая. Актриса Татьяна Кравченко. На счету Татьяны Эдуардовны 140 киноработ, но всенародную любовь актриса получила после роли Валюхи из сериала «Сваты».



"Не очень счастливое у меня детство было. Это я сейчас с юмором его вспоминаю. А тогда… Плакать хотелось. Отца родного я своего не помню. Он умер от рака, когда я совсем малышкой была. И осталась одна с мамой. А жили мы на Украине и мужики не хотели себе на шею вешать женщину с ребенком. Мама у меня была хорошенькая, тоненькая, как сейчас говорят, с харизмой, но найди того, кто женится, и ей было сложно. А как без мужика прожить? Руки сильные нужны же в доме! Да и мама моя молодая женщина… Естество требует! Ну нашелся один - Эдиком звали. Закрутил любовь с моей мамой. Она и, как говорят на Украине, нагуляла ребеночка от него. Нет, он не отказывался от дитя, но говорил: «Вот родишь хлопца – фамилию дам свою!» А мама сестру мне родила. Но он принял ее и меня. И фамилию с отчеством нам дал свою. Но это в моей семье ничего не изменило: не любил он меня. Мешала я ему. Сколько раз он мне говорил: «Ты грех своей матери» Вот так я и грехом осталась! Долго я этого не понимала! Не понимала, что неродная дочь. Очень несправедливо поступали со мной. Нет, он меня не бил, но маму мою накручивал… Уйду я в гости к подружке, а приду домой и меня с «тапкой» мама встречает… И по лицу, и по лицу со словами: «Что? Гулящей вырасти хочешь? Что по чужим хаткам шастаешь? Что побираешься?» А где я побиралась? Я в гости к однокласснице зашла! Я же до окончания школы даже не целовалась ни с кем! В строгости мать меня держала", - вспоминает актриса.



"Артисткой хотела стать с детства. Мечтала прямо! Долго скрывала от мамы и Эдика. Но после окончания школы призналась, что поеду в Москву и поступлю в театральный! Знаешь, что мне Эдик сказал? Он подвел меня к зеркалу и злобно прошипел: «Посмотри на свою рожу, какая ты артистка?» Но мне уже фиолетово было то, что он говорит! Нет, мама меня «тапкой» не била, а поддержала. Да, поддержала! И денег на проживание в Москве дала. Поступила я легко. Вот есть во мне талант!"



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