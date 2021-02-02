Татьяна Кравченко: « 100 раз погладь мужика – и на 101-й полюбишь его!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 февраля 2021, 23:25 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Яркая, задорная, открытая, шумная и безумно талантливая. Актриса Татьяна Кравченко. На счету Татьяны Эдуардовны 140 киноработ, но всенародную любовь актриса получила после роли Валюхи из сериала «Сваты». Но ее это нисколько не смущает! Сама Татьяна с гордостью говорит: « Да, популярность мне пришла через Валентину Будько! И что? Многие актрисы и этого не имеют!»

МАМА, «ТАПКА», ЭДИК.

Вот как начну с тобой говорить, Танюша, так у тебя одно на уме –интервью! Ты, как Остап Бендер из «Золотого теленка»: тот все кричал : «Дай миллион! Дай миллион!» А ты заводишь: «Дай интервью! Дай интервью!» Ну, бери! Когда я тебе отказывала? Хочешь о детстве моем поговорить? А что в нем было хорошего? Не очень счастливое у меня детство было. Это я сейчас с юмором его вспоминаю. А тогда…Плакать хотелось. Отца родного я своего не помню. Он умер от рака, когда я совсем малышкой была. И осталась одна с мамой. А жили мы на Украине и мужики не хотели себе на шею вешать женщину с ребенком. Мама у меня была хорошенькая, тоненькая, как сейчас говорят, с харизмой, но найди того, кто женится, и ей было сложно. А как без мужика прожить? Руки сильные нужны же в доме! Да и мама моя молодая женщина….Естество требует! Ну нашелся один - Эдиком звали. Закрутил любовь с моей мамой. Она и, как говорят на Украине, нагуляла ребеночка от него. Нет, он не отказывался от дитя, но говорил: Вот родишь хлопца – фамилию дам свою!» А мама сестру мне родила. Но он принял ее и меня. И фамилию с отчеством нам дал свою. Но это в моей семье ничего не изменило: не любил он меня. Мешала я ему. Сколько раз он мне говорил: « Ты грех своей матери» Вот так я и грехом осталась! Долго я этого не понимала! Не понимала, что неродная дочь. Очень несправедливо поступали со мной. Нет, он меня не бил, но маму мою накручивал…Уйду я в гости к подружке, а приду домой и меня с «тапкой» мама встречает… И по лицу, и по лицу со словами: « Что? Гулящей вырасти хочешь? Что по чужим хаткам шастаешь? Что побираешься?» А где я побиралась? Я в гости к однокласснице зашла! Я же до окончания школы даже не целовалась ни с кем! В строгости мать меня держала. А сестру Лену холили и баловали. Она белоручка была: постель за собой не могла застелить, пол мыть не умела. Зато одевалась красиво и банты накручивала на голове. Мать и Эдик много работали и все по дому я делала: обед сварганю, в магазин схожу, пол до блеска намою…А Ленка мне пакостила… Я уберу, а она откроет шкаф и все вещи скинет на пол. Я плачу и прошу: « Не делай этого! Родители ругаться будут!» Но ей было все равно. А мама домой приходит и «тапкой» меня лупит. Сложно жилось. Вот я и старалась не появляться часто дома. Засиживалась в школе, ходила в разные секции, кружки. А потом нашла письмо мамы, где и прочитала, что я не родная дочь Эдику. Вот и поняла все. Но зла я не держу на маму. Хотя, не сложились у нас с ней отношения. Я , когда, артисткой известной стала, то перевезла ее в Москву и спросила: «За что ты так со мной поступала?» Но ответа не получила. Но грех это уже не мой. А судить мать я не буду!

«ПОСМОТРИ НА СВОЮ РОЖУ, КАКАЯ ТЫ АРТИСТКА»

Артисткой хотела стать с детства. Мечтала прямо! Долго скрывала от мамы и Эдика. Но после окончания школы призналась, что поеду в Москву и поступлю в театральный! Знаешь, что мне Эдик сказал? Он подвел меня к зеркалу и злобно прошипел: « Посмотри на свою рожу, какая ты артистка?» Но мне уже фиолетово было то, что он говорит! Нет, мама меня «тапкой» не била, а поддержала. Да, поддержала! И денег на проживание в Москве дала. Поступила я легко. Вот есть во мне талант! Сама знаешь! Поступила в Щепкинское училище, но через год перевелась в Школу – студию МХАТ. Почему? Да мечтала я об этой школе! Училась отлично, с остервенением. Хотела я выбиться в люди. И выбилась! Меня одну из курса пригласили на работу в театр Ленинского комсомола. Да, сначала я играла в массовке, а потом – подарок!!!! Главная роль в спектакле «Мои надежды». Это ли не счастье?

ДОГИЛЕВА, ПЕЛЬТЦЕР, СЛЕЗЫ, ШАМПАНСКОЕ.

Решили в «Ленкоме» поставить спектакль « Революционный этюд», и мне предложили главную роль. Боже, как я обрадовалась! Спать перестала, репетировала перед зеркалом…Уже представляла себя на сцене! Но мечтам моим не суждено было сбыться! «Подсидела» меня Татьяна Догилева…. Она прямо звездой пришла к нам в театр! Помнишь, фильм такой был «Блондинка за углом»? Вот она через него и прославилась. А что я? Меня еще никто толком не знал. Да, кино –сильная вещь! Вот меня и сняли с роли, а ее ввели в спектакль. Как же я плакала! Что мне делать было? Сидела, страдала, ревела. Но мир не без добрых людей! Нравилась я нашей Татьяне Ивановне Пельтцер… Помогала она мне всегда. Видит, что сижу я в гримерке и плачу, и говорит: «Б….! Хватит слезы лить! Иди на репетицию! Вдруг подвернется нужный момент!» Я и пошла. Сижу в зале и смотрю, как Догилева репетирует. Но Бог не лукошко и шельму метит. Это я с юмором! Танюшка вдруг голос теряет. Марк Анатольевич Захаров в шоке: репетиция на грани срыва! Что делать? Вот тут и вспомнили про меня. Позвал Захаров несчастную Кравченко на сцену. Вот тут я дала всем жару! Все во мне скопилось! Все! Боль, потеря мечты, слезы, эмоции…Выскакиваю на сцену и все, что внутри выплескиваю! Захаров обалдел! А мой любимый Олег Янковский мне и говорит: « Ну ты даешь! Ты что, под наркотиками?» Хвалил меня Захаров, и роль вновь досталась мне! Осуждаешь меня, Танюша? Подсидела, мол, Кравченко Догилеву! Да, подсидела! Но я лучше сыграла, чем она! И это мой хлеб. И совесть меня совсем не мучает! Вот такая история вышла благодаря Татьяне Ивановне. Как же я любила Пельтцер! Великая актриса и удивительный человек. Я ей вместо дочки была. Но побаивалась ее. Крепка на словцо была Татьяна Ивановна! Помню, пригласила она меня встречать Новый год у нее дома… Встретили, а потом она пошла в картишки к Ольге Аросевой поиграть, а меня дома оставила. Я сижу и смотрю телевизор…А там мой любимый фильм « Тот самый Мюнхгаузен». А в главной роли любимый Олег Иванович Янковский! Смотрю и наслаждаюсь. И так мне захотелось выпить шампанского!!!!! А у Татьяны Ивановны этого шампанского море. Она же его никогда не пила. Да, любила водочку с лимончиком. Вот я взяла бутылочку и открыла ее! А когда открывала божественный напиток, то пробка и «бух»! Улетела куда-то. Конечно, я поискала ее , но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер зашла в квартиру, то и наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна только рассмеялась и сказала: «Б…Молодец! Так держать!» И этим своим конфузом я еще больше ее к себе расположила.

МУЖИКИ, ЛЮБОВЬ, ДОЧКА

Дались тебе эти мужики! Ой, дуры бабы! Так и тянет вас обстирывать, готовить, да павой перед ними ходить! Вот что хорошего в браке в моем возрасте? Ничего! Трусы им стирать? Разносолы готовить? А благодарность где? Ты мне покажи мужика, который был бы благодарен за женский титанический труд! Ну, твоего мужика я знаю. Белая ворона! Редкость! Нет, Танюша, вечной любви! Нет! Конечно, в молодости я была совсем не прочь…. И замуж выходила. Да только не сложились наши отношения с моими мужьями. Первый брак – практически студенческий. Володей звали. На Арбате жил. Все хвастался, что его отец – внебрачный сын Маяковского. А я и уши развесила. А кто его знает….Может и породнилась я с «самим» Маяковским(смеется). Вот только не любила я его! И просто ушла. Знаешь, как моя мама говорила о браке? «Не любый мужик попадется, то пятый угол будешь искать!» Вот и не захотела я углы, как собака, метить! Ушла. А вот второго я любила. Крепко любила. Какой красавец был! Понравился он мне сразу. Случилось наше знакомство с Димой в Севастополе на съемках фильма «Летняя поездка к морю»…. Влюбилась я в него! Но вольностей не позволяла. Мне сказали, что мужик женатый. А у меня правило!!!!! С женатиками не связываться! Но не совладала я с собой! И он начал за мной ухаживать. Такой сердцеед был! Так умел соблазнять! Вот я и не устояла. Вступила с ним в связь, Таня. Вступила, а потом спросила: « Ты же женат! Грех все это!» А он мне и говорит: « Ты что! Я уже давно с женой развелся! Хочу на тебе жениться!» Вот так меня и окольцевали заново. Родилась дочка Анечка. Но мужик остается мужиком! Изменял он мне. Крепко изменял. Ничего его в семье удержать не могло! Какие обеды я готовила! Какие пироги пекла! А он на сторону смотрел. А стоило мне сказать ему об его же изменах так и получала «леща». Поколачивал он меня. Набралась я смелости и развелась с ним. Долго страдала…Долго. Но сейчас все прошло. Время лечит. И хватит с меня мужиков! Нет у меня желания налаживать личную жизнь. Я женщина счастливая. Есть умница дочка! О ней я должна думать и ей помогать. Я мать хорошая. Всю себя дочке отдаю. А что мне надо? Работа есть, достаток десть, дочка здорова. А за кобелями страдать.Я еще в своем уме!

«СВАТЫ», ДОБРОНРАВОВ, АРТЕМЬЕВА.

Да! Будет продолжение «Сватов». Как же это хорошо! Полюбился наш сериал. Добрый, юморной, честный он. Помню, как сказали нам, что продолжения не будет, то я прямо вся изревелась! Ну, люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! Но тебя же интересует не сюжет сериала, а то, что «за кадром». А «за кадром» замечательные мои партнеры. Любимые партнеры. Вот выдут новые серии и тогда поговорим.