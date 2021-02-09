Гоша Куценко: Свою финансовую нужду нужно справлять в отведенном месте. Например, в рекламе

Актер, продюсер, певец, сценарист, кинорежиссер. И все это Гоша – Юрий Куценко. Его популярность и востребованность просто зашкаливает. Но сам актер считает, что успеху он во многом обязан своей необычной прическе. А еще Гоша немного фантазер. Он уверен, что жизнь такая, какой ты ее себе придумаешь. Например, можно просто отключить телефон – и она будет одной. А захотел и включил – жизнь заиграет яркими красками. А еще актер категорически отрицает то, что творческие люди работают исключительно за деньги.
«Я никогда не работал за «бабки». Только в удовольствие. И если даже актер говорит, что трудится ради денег, все равно ради них не работает. Вот реклама – другое дело. Там только «за бабло». Свою финансовую нужду нужно справлять в отведенном месте. Например, в рекламе». Этому Юрия научили родители.
"Когда есть мама, то и детство твое не закончилось. А после ухода родителей резко наступает взросление. Шесть лет назад я узнал о смертельном диагнозе мамы. Ей было чуть за семьдесят. А через три месяца не стало и папы. Его тоже сразил рак. Мистика? Я не знаю. Мои родители всю жизнь были вместе. Возможно, и в лучшем из миров, они не хотели надолго расставаться.
Что я понял после их ухода? Я понял их заботу. Мне было невероятно тяжело, но родители, даже смертельно больные, старались снизить порог боли для своего ребенка. Я не знаю, как это происходило, но в один момент я вступил в отношения с головой, с душой. Я принял ситуацию. И решил, что должен поделиться своими эмоциями с людьми. Так появился фильм «Врач».
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