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Аргументы Недели Интервью 13+

Гоша Куценко: «Я знаменитый, яркий и лысый»

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Гоша Куценко: «Я знаменитый, яркий и лысый»
Фото: cоцсети

Актер, продюсер, певец, сценарист, кинорежиссер. И все это Гоша – Юрий Куценко. Его популярность и востребованность просто зашкаливает. Но сам актер считает, что успеху он во многом обязан своей необычной прическе. А еще Гоша немного фантазер. Он уверен, что жизнь такая, какой ты ее себе придумаешь. Например, можно просто отключить телефон – и она будет одной. А захотел и включил – жизнь заиграет яркими красками. А еще актер категорически отрицает то, что творческие люди работают исключительно за деньги: «Я никогда не работал за «бабки». Только в удовольствие. И если даже актер говорит, что трудится ради денег, все равно ради них не работает. Вот реклама – другое дело. Там только «за бабло». Свою финансовую нужду нужно справлять в отведенном месте. Например, в рекламе».

ДЕТВСТВО, ВЗРОСЛЕНИЕ, МАМА.

Детство у меня было теплое, классное. До сих пор помню вкус черешни с местного базара. Река Днепр, Запорожье, Украина. Как это было недавно… И как давно. Что меня связывает сейчас с городом в котором я родился? Только могилы бабушки и деда. Родители у меня были классные. Но отношения к лицедейству никакого не имели. Папа работал в министерстве радиопромышленности, а мама была врачом – ренгенологом. Я вполне из приличной семьи. Родители были уверенны, что родится мальчик и с выбором имени проблем не возникало. В то время, во времена первого полета в космос, многие своих чад называли Юрием. В честь Юрия Гагарина. Вот и я получил такое «звездное» имя. Вот только с ним намучился. Имелась проблема… Я не выговаривал букву «Р». Представь, меня спрашивают: «Мальчик, а как тебя зовут?» А я в ответ ангельским голоском: «Юля»(смеется). Если учесть, что глаза у меня были голубые, голубые, а волосы кудрявые и светлые, то… выводы делай сама. Проблему мама решила просто – называть стала Гошей. А мне это очень нравилось. Так и прижилось это имя. Хотя, картавил я долго.

Вообще, родители были со мной всегда. Были рядом. Я не был предоставлен улице, не дрался в подворотнях, а собирал марки и занимался борьбой. Помню, я выменял одну классную, редкую марку и решил, что ее нужно поменять на… две пуговицы. Почему пуговицы? А фиг знает? Пуговицы были блестящие. Видимо, мне они зачем-то понадобились. Я всю ночь не спал. Думал. А утром поменял их.

Родители мне всегда внушали, что только хорошая учеба поможет «стать человеком». И они были правы. Правильно понимали будущее своего ребенка. Фигово учишься – дорога на завод! Иди и глотай пыль. Хорошо учишься – дорога открыта ! Нет, меня не заставляли учиться, не доставали. Я сам тянулся к знаниям (смеется). И учился на «отлично». Вот только не дружил с химией. Ну не врубался я в нее.

Если честно, то мне не по кайфу говорить о детстве. Почему? Это связано с мамой. В моей памяти сразу появляется мама с ее вкусной «фасолькой» на ужин, и папа с его утренней газетой. Я потерял родителей. И это моя личная трагедия.

Знаешь, когда есть мама, то и детство твое не закончилось. А после ухода родителей резко наступает взросление. Шесть лет назад я узнал о смертельном диагнозе мамы. Ей было чуть за семьдесят. Но она была такая активная, подвижная, крепкая. И вдруг случился приступ эпилепсии. Сначала мы подумали, что это инсульт. Но это оказался рак. Обследование показало, что у мамы опухоль в мозгу.

Врачи объявили мне о мамином диагнозе осторожно… Мол, надо делать, возможно, операцию, принимать лекарства и т.д. У меня было такое ощущение, что меня вводят в реку, а из нее уже выхода нет. Я видел, как менялась моя мама. Когда я ей принес рентгеновские снимки… Она врач и поняла все сразу. И с этого момента уже не стало той, прежней, мамы. Просто стал другой человек. Помню, она посмотрела на меня и серьезно сказала: «Так мы с тобой и не успели поговорить в этой жизни». Конечно, она была права! В последние годы, в годы занятости и пахоты, у меня не находилось достаточно времени поговорить с родителями. Все было на бегу. Вот тогда я понял, что важное осталось недосказанным. Важное для меня! Важное для мамы! И я рыдал, плакал навзрыд. А потом маме сделали операцию… И она не смогла больше говорить. Последствия операции. Мы общались только глазами. Но была борьба за жизнь. Была! Увы… Финал неизбежен. Мамы со мной рядом нет. А через три месяца не стало и папы. Его тоже сразил рак. Мистика? Я не знаю. Мои родители всю жизнь были вместе. Возможно, и в лучшем из миров, они не хотели надолго расставаться.

Что я понял после их ухода? Я понял их заботу. Мне было невероятно тяжело, но родители, даже смертельно больные, старались снизить порог боли для своего ребенка. Я не знаю, как это происходило, но в один момент я вступил в отношения с головой, с душой. Я принял ситуацию. И решил, что должен поделиться своими эмоциями с людьми. Так появился фильм «Врач».

«ВРАЧ».

Давай поговорим о фильме «Врач». Это же моя первая режиссерская работа. Мой дебют и память о родителях.

Мои коллеги мне говорили, что решение снять фильм о врачах – погружение в переживания прошлого. Это так. Но это был и психотерапевтический сеанс. О чем филь? О врачах, о смерти, о невозвратности, о любви. Это рассказ о профессионалах, которые думают, как продлить жизнь пациенту. Этот фильм о врачах, которые заглядывают в будущее, а не работают по обкатанным схемам.

Да, в этом фильме я продолжаю общаться с родителями. И для меня такое общение навсегда. Фильм «Врач» - дань тем профессионалам, которые пытались их спасти. Они удивительные люди. Первое впечатление – они сделаны из камня. Перед лицом болезни врач не может быть иным. Но в душе у них много слез и милосердия. У них есть свое внутреннее кладбище. И они его чтят. Представляешь, что чувствует врач, когда пациент умер? Это невозможно передать! Возможно, винит себя… Я знаю только то, что врач остается один на один со своей совестью. А ее невозможно заглушить.

Мне кажется, что ушедшие близкие нам помогают. Практически год я был в такой «депрессухи»…. Мне ничего не хотелось. И вдруг звонок от моего друга – продюсера: «Гоша, а не хочешь ли ты попробовать себя в качестве режиссера?» Я ответил, что и не думал никогда о «профессии режиссера» (улыбается). Да и на тот момент меня ничего не волновало, не заботило. А потом задумался, перед глазами возникла мама… Я и ответил, что меня заинтересует история, связанная с мамой. А дальше все пошло быстро! Сценарий, финансы, актеры. Впрочем, это чистое «технарство», но зритель увидел этот фильм.

Да есть тут доля мистики. Знаешь, когда маме делали повторную операцию, я натурально сходил с ума. Спать не мог, есть не мог. После этой операции у мамочки возникли осложнения. Я не знал куда себя деть. Ничем помочь не мог! И в какой-то момент я ощутил себя как в кино. Мне показалось, что идет съемка. А я в ней просто актер. Ощущения были довольно реалистичны. Я не знаю, что в тот момент со мной происходило… Может я заснул? Но потом я понял, что это реальность.

 А знаешь, как называется рабочее название этого фильма? «Любишь – убей!» Это название возникло с темой эвтаназии. Да, этот вопрос важен и он косвенно поднимается в фильме. Я могу только высказывать свои мысли, но такие вопросы должны решаться на совершенно другом уровне. И в то же время я знаю, что врачи в нашей стране на эту тему рассуждать открыто не будут. И это правильно! Цель врача – спасать. Я отказался от первоначального названия. Почему? Да я не мог представить, что врач способен «убить» пациента. Тогда почему в фильме поднимался этот вопрос? Это личное. Человек с опухолью мозга испытывает нестерпимые боли. И мама моя испытывала. Даже просила моего приятеля помочь ей уйти. Я знал об этом. Но я понимал, что у нее сдает психика, возникают приступы паники. И в тот момент больной человек видит выход – отказ от жизни. Но это невозможно! Жизнь дана Богом! И мы боролись. Боролись до последнего!

Знаешь, у нашего мозга огромные возможности. Сознание формирует бытию. Нельзя поддаваться панике и страху. Человек сам к себе тогда притянет негатив. Нужно давить свой страх в самом начале. Только тогда человек сможет до самого конца наслаждаться жизнью!

Кстати, я не верю, что каждому человеку уготована своя судьба. Мы предоставлены сами себе. Сами лепим свою судьбу. Возможно, мы часть эксперимента на земле. Какого? Не знаю!

Продолжение следует…

АОл

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