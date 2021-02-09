Гоша Куценко: «Я по жизни эмоциональный чувак»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 февраля 2021, 23:13 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

С актером Гошей Куценко можно говорить бесконечно: свобода, юмор, откровенность. Балтийское бюро «Аргументы Недели» «продолжает» интервью с актером. Речь пойдет о жизни.

«Жизнь, которая бьет через край»

Я по жизни очень ревнивый и эмоциональный чувак. О себе говорю: «Гоша, ты любишь гонять на скорости!» Но это совсем не значит, что лень во мне не присутствует. Когда есть свободное время, то люблю не спеша утречком встать, прогуляться по городу, спокойно позавтракать. А уж потом принимаюсь за дела. А дел – море. Нужно же в жизни все успеть! И дочек вырастить, и в кино сняться, за девушками поухаживать (смеется) и отдаться своей любимой музыке. А еще я очень упертый. Я же хохол. Если принимаю решения – иду до конца. Пример? Пожалуйста! Когда моего папу назначили заместителем министра радиопромышленности СССР, то из Украины мы перебрались в Москву. Парень я был почти взрослый (смеется) и нужно было выбирать ВУЗ. Ну куда мне поступать? Посовещались с родителями и решили, что пойду я в Московский Институт Радиотехники. Поступил. Проучился пару лет и… принял решение, что нужно мне попробовать свои силы в Школе–студии МХАТ. Конечно, желание стать актером возникло не вдруг. Я думал об этой профессии с детства. Я не ходил в театральные кружки, не вставал перед гостями на стул, чтобы прочитать стих, но в душе была тяга к прекрасному (смеется). Детские мечты? Вполне! А может гены? У меня бабушка была оперная певица. Да кто сейчас будет в этом разбираться? Тянулась душа к актерству. Объявил родителям о своем желании уйти из МИРЭА… У них шок! Папу тут же стал звонить в Школу–студию МХАТ, в приемную комиссию, и просить: «Не принимайте этого картавого идиота Юрия Куценко!» (смеется). Реально так было. Но я стоял на своем. Подготовился к вступительным экзаменам и пошел с Богом. Решил поразить комиссию «Исповедью хулигана» Есенина. Поразил! Я же безбожно картавил. А приемную комиссию возглавлял Олег Павлович Табаков. Так его так забавляла моя «картавость», что он меня несколько раз спрашивал: «А как ваше имя, молодой человек?» А я все говорил: «Югхий!» А если учесть и украинский акцент!!!! Красота! А потом я, сам не знаю почему, сказал, что меня мама называет Гошей. Теперь комиссия в шоке! Именно. Я ее просто эпатировал. Вот так и поступил.

Знаешь, я с теплотой вспоминаю свое студенчество. Кстати, бедное студенчество. Родители долго сердились на меня и не особо финансово помогали. Но я получал стипендию. Правда она быстро заканчивалась. Время-то веселое, разгульное было. Помню, деньги закончились, вечеринка закончилась и нужно на трамвае домой ехать. Поехал, а там контролер. Что делать? Я прикинулся глухонемым и мычу… Сработало. Я убедил бедную женщину, что я человек с «дефектом». Вот такая жизнь через край была. Весело.

Но жизнь бьет через край и в негативном аспекте. Я же окончил Школу–студию МХАТ в суровые 90-е. И все мои мечты о «великом искусстве» разбились о неприглядную реальность. Работы нет, кино «загибается», в театры не берут. Я ноги стер обивая пороги московских театров. И везде слышал дружное «НЕТ». Выживать сложно было. Огромные амбиции, жажда славы… А вместо этого – периодические работы в какой-то антрепризе, эпизоды в кино. Какой кайф от этого? Мрачно было на душе и сердце. Но Бог дает человеку шанс. И мне дал. Спасение пришло в образе Егора Кончаловского и его «Антикиллера». Вот после этого фильма я стал крут и узнаваем. Правда, для зрителей я был не понятен. Кто такой? Уже не мальчик, но интересен. Как мне говорили: «Возник, как х… из ниоткуда. Но харизма!» Эти слова дорогого стоят! Особенно для актера, который уже отчаялся. Это я сейчас яркий, знаменитый и лысый (смеется). А тогда был совсем. Впрочем, за все надо благодарить судьбу. И я благодарен ей, что дала мне шанс. Какой? Шанс стать любимым зрителю (смеется).