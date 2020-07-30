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СССР - это Сагдуллаева Света Сагдуллаев Рустам

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

СССР - это Сагдуллаева Света Сагдуллаев Рустам

25 июля заслуженному артисту Узбекистана Рустаму Сагдуллаеву исполнилось 70 лет. Для многих поколений зрителей он останется вечно юным, нежным Ромео из великого фильма «В бой идут одни старики». С детства влюбившись в искусство кино, «Ромео» всю жизнь преданно служит своему делу. О том, как сложился творческий путь артиста и почему советские военные драмы до сих пор самые любимые Рустам Абдуллаевич рассказал «Аргументам недели».

"У нас в семье все были нормальные, один я решил стать актером (смеется). Отец занимал должность секретаря обкома партии, мать была домохозяйкой, растила нас двоих – меня и сестру. Я шутил, что мы с сестрой представляем для родителей целый СССР: Сагдуллаева Света и Сагдуллаев Рустам.

Сестра у меня очень умная. Мы с ней как плюс и минус: я во всех точных науках полный ноль, а Света - физик-математик, доктор наук, мы с ней хорошо ладим. Когда я спрашиваю: «Свет, ну почему у меня не работает утюг? Ты же физик». Она мне отвечает: «Я теоретик, не практик». Она защищалась в Питере, я прилетал со съёмок на защиту. Был пацаном, который не сидел на месте", -рассказывает актёр.

Садуллаев считает, что современные фильмы о войне невозможно смотреть, это мультипликация, зелёный фон. Старые фильмы более правдоподобные,  потому что все студии союзных республик могли назвать своих героев, павших в этой войне. Они знали цену Победы.

"Мы снимались в землянках в Белоруссии, там пахло партизанами. Вот когда ты по-настоящему чувствуешь историю. Кино — это естество. Мы даже за вином на танке в деревню ездили, и никто не боялся. Все говорили: «О, киношники». Герой Советского Союза, первый секретарь Белоруссии, приказал трофейные танки отдать «Беларусьфильму». Поэтому все «Тигры» и «Пантеры» были действующие, в фильме я из них стрелял".

Подробности читайте в интервью Рустама Сагдуллаева "Аргументам недели".

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