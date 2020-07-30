СССР - это Сагдуллаева Света Сагдуллаев Рустам

Аргументы Недели → Кино 13+

30 июля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

25 июля заслуженному артисту Узбекистана Рустаму Сагдуллаеву исполнилось 70 лет. Для многих поколений зрителей он останется вечно юным, нежным Ромео из великого фильма «В бой идут одни старики». С детства влюбившись в искусство кино, «Ромео» всю жизнь преданно служит своему делу. О том, как сложился творческий путь артиста и почему советские военные драмы до сих пор самые любимые Рустам Абдуллаевич рассказал «Аргументам недели».



"У нас в семье все были нормальные, один я решил стать актером (смеется). Отец занимал должность секретаря обкома партии, мать была домохозяйкой, растила нас двоих – меня и сестру. Я шутил, что мы с сестрой представляем для родителей целый СССР: Сагдуллаева Света и Сагдуллаев Рустам.



Сестра у меня очень умная. Мы с ней как плюс и минус: я во всех точных науках полный ноль, а Света - физик-математик, доктор наук, мы с ней хорошо ладим. Когда я спрашиваю: «Свет, ну почему у меня не работает утюг? Ты же физик». Она мне отвечает: «Я теоретик, не практик». Она защищалась в Питере, я прилетал со съёмок на защиту. Был пацаном, который не сидел на месте", -рассказывает актёр.



Садуллаев считает, что современные фильмы о войне невозможно смотреть, это мультипликация, зелёный фон. Старые фильмы более правдоподобные, потому что все студии союзных республик могли назвать своих героев, павших в этой войне. Они знали цену Победы.



"Мы снимались в землянках в Белоруссии, там пахло партизанами. Вот когда ты по-настоящему чувствуешь историю. Кино — это естество. Мы даже за вином на танке в деревню ездили, и никто не боялся. Все говорили: «О, киношники». Герой Советского Союза, первый секретарь Белоруссии, приказал трофейные танки отдать «Беларусьфильму». Поэтому все «Тигры» и «Пантеры» были действующие, в фильме я из них стрелял".



Подробности читайте в интервью Рустама Сагдуллаева "Аргументам недели".



