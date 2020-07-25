Нашему «Ромео» - 70!

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Юрий Белолипецкий, Мария Капустина ]

Кадр из фильма «В бой идут одни старики»

25 июля заслуженному артисту Узбекистана Рустаму Сагдуллаеву исполняется 70 лет. Для многих поколений зрителей он останется вечно юным, нежным Ромео из великого фильма «В бой идут одни старики». С детства влюбившись в искусство кино, «Ромео» всю жизнь преданно служит своему делу. О том, как сложился творческий путь артиста и почему советские военные драмы до сих пор самые любимые Рустам Абдуллаевич рассказал корреспонденту «АН».

- Рустам Абдуллаевич, расскажите о своей семье. Кто Вас привел в профессию?

- У нас в семье все были нормальные, один я решил стать актером (смеется). Отец занимал должность секретаря обкома партии, мать была домохозяйкой, растила нас двоих – меня и сестру. Я шутил, что мы с сестрой представляем для родителей целый СССР: Сагдуллаева Света и Сагдуллаев Рустам.

Сестра у меня очень умная. Мы с ней как плюс и минус: я во всех точных науках полный ноль, а Света - физик-математик, доктор наук, мы с ней хорошо ладим. Когда я спрашиваю: «Свет, ну почему у меня не работает утюг? Ты же физик». Она мне отвечает: «Я теоретик, не практик». Она защищалась в Питере, я прилетал со съёмок на защиту. Был пацаном, который не сидел на месте.

Как пришел в профессию? В девять лет меня буквально за руку взяла наша соседка и отвела в драмкружок во Дворце пионеров, и мне там понравилось.. Так я в эту стезю и попал. Но жизнь тогда была другая и кино было другое. И дело не в размере или жанре - жанры всегда были разные. Мир другой был.

- Да. Фильмы Бондарчука - «Они сражались за Родину», другие советские - «В бой идут одни старики», «Дума о Ковпаке» сделаны так, что зрителя пробирает, я плачу до сих пор. А сейчас - казалось бы, есть и прекрасные артисты, и режиссеры, но всё не то. Не те эмоции, даже стреляют в фильмах не так.. К сожалению, мы постепенно теряем память: сейчас спросишь учеников девятых и десятых классов про Великую Отечественную войну, и в лучшем случае, человека три-четыре ответит нормально.

- Сейчас народ американизирован, оттуда пошла искусственность. Вот Бондарчук снял «Сталинград» - так его невозможно смотреть, это мультипликация, зелёный фон. Старые фильмы более правдоподобные. Сразу после «Стариков» я снимался в фильме «Незабытая песня», это была общая работа Белоруссии и Ташкента. Режиссер –«крестный отец» кино - Равиль Батыров. Он же в 1963 году утвердил меня на мою первую роль Алиджана в фильме «Канатоходцы», мой партнершей была Светлана Суховей. Вообще, Бог меня не обидел партнершами (улыбается).

Так вот, фильмы тогда получались правдоподобные, потому что все студии союзных республик могли назвать своих героев, павших в этой войне. Они знали цену Победы.

Мы снимались в землянках в Белоруссии, там пахло партизанами. Вот когда ты по-настоящему чувствуешь историю. Кино — это естество. Мы даже за вином на танке в деревню ездили, и никто не боялся. Все говорили: «О, киношники». Герой Советского Союза, первый секретарь Белоруссии, приказал трофейные танки отдать «Беларусьфильму». Поэтому все «Тигры» и «Пантеры» были действующие, в фильме я из них стрелял.

А зрелищные западные фильмы — это совершенно другое. Вот почему более 40 лет не сходят с экранов «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и так далее. Перед Бондарчуком в Голливуде преклонялись после «Войны и мира». Он шедевр сделал.

- Спилберг признавал, что массовые сцены он учился снимать по фильмам Бондарчука.

- Мы выросли на советских традициях, на этом понимании мира. Но почему-то сейчас все те, кто нажил здесь деньги, начинают хвалить Запад. Я этого не понимаю.

Что там творится – тоже не понимаю. Вот негра убили по политическим мотивам, и они преклоняются перед ним. Да вы перед нашими ветеранами должны преклоняться! За то, что живете сейчас. Каждый день должны приходить к ветеранам и отдавать им эти ваши «коронавирусные» хотя бы потому, что они дожили до коронавируса. А не делать Иисусом какого-то проходимца..!

- Вы ещё до окончания Ташкентского театрально-художественного института снялись в фильме «Влюбленные». Вы были студентом-любимчиком?

- Наоборот! Я был вечным студентом, так говорили. Первый раз я поступал в 1969 году, но меня забраковали, сказали: голос. И я пошел работать грузчиком. А потом режиссер «Влюбленных» (мы снимали как раз тогда) спросил: «Ну что, поступил?» Я говорю: «Нет». - «А что ж ты не сказал?!» А я говорю: «Всё уже, буду готовиться в армию». Через два - три дня меня на студию вызывали: мол, вот тебе письмо, бегом в Министерство высшего и среднего образования. Я зашел в приемную и смотрю, кто-то знакомый, оказывается - ректор. Он прочел, подписал и говорит: «Завтра приходи на учебу». Так я попал на первый курс узбекского отделения - и тут же на съемку! Но меня, естественно, оставили на второй год. Мне повезло, я попал к Нине Ивановне Тимофеевой — народной артистке! Она по-узбекски не говорила, но понимала все. Нас на курсе половина европейцев была, мы сами на узбекском еле говорили. Нина Ивановна - замечательный педагог и человек, царствие ей небесное. Ну вот я у нее госэкзамен не сдал! И в 75-ом не сдал! В 76-м только сдал. В 77-м только получил этот..диплом. Но я все время — каждый год, снимался. Но понятия «звезда» у нас не было. В то время никто не звездился. Я вот сейчас осознаю — если бы я зазвездился, у меня не было бы друзей.

- Вы были самим собой.

- Да. Думаю, я никаких образов не создавал. До сих пор себя не считаю актером. Знаете, почему? У меня это не игра, это жизнь. Это была моя судьба — везение, удача. В 63-м кто-то меня выбросил в этот Анхор (я считаю его творческой рекой Ташкента), вот так и плыву. Кстати, режиссер фильма «Влюбленные» - Эльёр Ишмухамедов не давал мне читать сценарий, чтобы все как-то естественно было.

- А какие у Вас самые неожиданно любимые роли?

- Я играл в спектакле во Дворце пионеров Бабу-Ягу, и лучше меня тогда эту роль никто не сыграл (конкурс был из трехсот человек). Меня даже по телевизору показывали.

Была ли какая-то неприятная роль?

В сериале «Спецназ 2» я играл предателя – полковника. После этого на меня как посыпалось...Со всех сторон критиковали. Мой зритель не воспринял эту роль.

- Расскажите про своих детей. Как им живется в творческой семье?

- Сын у нас даже чересчур скромный, у него очень хорошее логическое мышление. А дочка пошла в меня - пишет сценарии, закончила факультет зарубежной журналистики. Сейчас они с мужем открыли частный детский садик. Мы им помогаем и все очень довольны.

- Какими бы вы хотели видеть своих детей? Благополучными, успешными?

- Успешность — это для меня не главный критерий в жизни. Для меня самое важное, чтобы они были здоровыми. У меня было нелегкое детство - в десять лет я остался без отца. Он занимал важный пост, но после его смерти от нас все отвернулись. Мы жили, распродавая все. Я начал сниматься в 13 лет. Поэтому сыну говорю: никогда не опускай руки, жизнь преподносит тебе уроки. Например, армия. Не пройдешь эту школу — трудно будет. Вот сейчас война с полицейскими в Америке. Они в кино все такие – типа, Брюсы Уиллисы - «Я останусь, я задержу», а на деле…

- Вы достаточно поздно женились, и Ваша супруга - тоже творческая личность. Как Вы познакомились, как уживаетесь вместе?

- Я её добивался год! В 1987 году мы снимали «Шок», я играл журналиста, а Марина работала художником по костюмам. Она была такая работящая, ни на кого не смотрела. Мне надо было рубашку переделать и попросили её. Она тогда даже не посмотрела на меня, всё померила и сказала, чтобы я зашел на следующий день. Я пришел, померил и сказал всем «Спасибо» (а принято было дарить символическую коробку конфет). Девчонки пошутили: «Так что, только спасибо?» Я говорю: «Могу еще детей подарить». Мои слова оказались пророческими. Марина потом пришла на пробы на подмогу. Я её тогда хорошенько увидел и удивился, какая симпатичная девчонка - всё при ней, фигурка точеная. Подумал - парень наверняка у неё есть, ну, может, потом отобью. Оказалось, одинокая.

- Вам скоро 70. Вы прожили интересную жизнь, что можете сказать?

- Я жил с добрыми людьми. Когда с добрыми людьми живешь, то хорошо живешь. Грош цена тому, кто говорит, что в СССР был дефицит страшный. Как куда на свадьбу не пойдешь, - у этого туфли югославские, у того брюки польские, румынская рубашка или венгерский ремень. Мы тогда могли съездить на Камчатку.. А сейчас представляете, какие это бабки?! Я получал тогда 120 рублей и всюду ездил, летал. Я был и на Камчатке, и в Южно-Сахалинске, и в Хакасии, и во Владивостоке! Помню, идёт дождь, месяц октябрь, а я купаюсь в Тихом океане. И тепло!

А встречали нас как радушно! Кино нравилось зрителям, они его по-настоящему любили. А сейчас кино делают чаще от нечего делать, для развлечения.

Я горжусь своей работой. Хоть я и мусульманин, но получил Орден Святого Георгия третьей степени, его 24 академика присуждают.

- Сейчас идет юбилейный год – весь мир отмечает 75 - летие Великой Победы. Какие чувства у вас вызывает эта годовщина?

Я хочу всем читателям, и особенно ветеранам, труженикам тыла, передать низкий поклон и огромное Спасибо за наше мирное время. Желаю всем тем, кто отдал свои юные годы на борьбу с фашизмом долголетия, крепкого здоровья. А тем, кто положил жизнь за Отечество - вечная слава и вечная память. Потомки их никогда не забудут, мы не дадим крикунам перевернуть историю.

Я всем желаю чистого, яркого, солнечного неба. Как говорят летчики «от винта»! Хочу, чтобы молодежь уважала старших. Не стариков, а просто старших.

- От всей редакции еженедельника «Аргументы недели» поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья и любви, долгих лет жизни. Сыграть Гамлета ещё, если хотите.

70-ти летний Гамлет?! (смеется). Я Гамлета не сыграл, но, может, Йорика сыграю?