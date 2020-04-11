Аргументы Недели → Кино 13+

11 апреля 2020, 00:54 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Тема изоляции человека сегодня как никогда актуальна. Эпидемия коронавируса вынуждает людей находиться практически все время дома: исключения – походы в магазин, прогулки с собакой или вынужденные поездки на работу.

Совершенно очевидно, что каждый человек переживает новые условия по-разному. Для кого-то это стало отличной возможностью интеллектуально и творчески реализовать себя, кто-то воспринимает самоизоляцию как отличный способ отдохнуть и побыть наедине с собой, а для кого-то этот период стал самым настоящим испытанием. Вероятно, длительное нахождение в одиночестве или в кругу самых близких родственников сильно изменит некоторых людей. Эти изменения могут коснуться и перемен в личной жизни, и пересмотра основополагающих ценностей, и характера, и психического состояния человека.

кадр из фильма «Окно во двор»

Тема такого рода изменений интересовала многих деятелей культуры, в том числе и великих кинематографистов. Некоторые из них анализировали возможные причины и последствия изоляции человека. При этом «изоляцию» многие рассматривали не только, как вынужденное заточение в четырёх стенах. Она приобретала психологическую и даже эмоциональную подоплеку.

«Окно во двор»

Пожалуй, тема, которую поднимает в своём фильме величайший голливудский режиссёр, мастер психологического триллера, Альфред Хичкок, наиболее близка зрителю, оказавшемуся на принудительной самоизоляции. Фоторепортёр, главный герой «Окна во двор» (1954), из-за травмы ноги фактически прикован к инвалидному креслу на достаточно длительный срок. Все это время он не может покидать пределы своей квартиры. Скука становится для него самым настоящим мучением: единственное развлечение – подглядывать за соседями в окно. Однажды во время такого «подглядывания» он становится очевидцем странных событий и приходит к выводу – в доме напротив было совершено убийство. Детектив, по законам жанра, ему не верит, и фоторепортёр решает взяться за расследование своими силами, устанавливая слежку из своего собственного окна.

Сюжет фильма достаточно прост, но автору удаётся поддерживать интригу до самой последней минуты. Более того, режиссёр отвечает на множество интересных вопросов. Самый поверхностный из них – даже если вам скучно во время самоизоляции, это не повод подглядывать за другими.

«Таксист»

Фильм Мартина Скорсезе «Таксист» (1976) раскрывает тему изоляции личности немного иначе. По сюжету главный герой не находится взаперти, хотя и такой период в его жизни случается. Трэвис Бикл скорее психологически изолирован от общества, в котором ему приходится существовать. Люди, обитающие вокруг Трэвиса, – насквозь прогнившие, по его мнению, существа. А это значит, что у него есть всего лишь два варианта, как обустроить свою дальнейшую жизнь: приспособиться в надежде на чудо, способное что-то изменить, либо начать менять мир самостоятельно. В конце концов, Трэвис находит такую же, как и он, «изолированную» и при этом слабую девушку и помогает ей выкарабкаться со «дна» общества. А для этого ему приходится уничтожать все барьеры на пути к её счастью, даже если барьерами станут живые люди.

кадр из фильма «Таксист»

В своём фильме Скорсезе показал, что человек может быть несвободен, даже если его ничто не сдерживает, и, наоборот, свободен, несмотря на рамки и ограничения, которые диктуются обществом. Все зависит лишь от внутреннего мира человека. А непонимание и отторжение окружающих может стать страшнее, чем вынужденная изоляция внутри замкнутого пространства.

"Женщина в песках"

Один из любимых фильмов Тарковского «Женщина в песках» (1963) от настоящего мастера японского кинематографа Хироси Тэсигахары показывает отчаянную борьбу человека со своей «несвободой». Картина снята по одноименному роману Кобо Абэ. Учителя, коллекционирующего редких жуков, заманивают в ловушку странные жители необычной деревни, расположенной посреди песчаных дюн. Он оказывается в доме наедине с женщиной. А дом стоит на дне глубокой ямы, выбраться из которой можно только по лестнице. Лестницу, в свою очередь, убрал тот, кто находится наверху. Теперь обычному учителю предстоит бороться с песком, невыносимыми условиями и даже со своими чувствами для того, чтобы наконец вырваться на свободу. Или принять новые условия жизни, избрав их целью своего существования.

кадр из фильма « Женщина в песках »

Фильм ставит перед зрителем достаточно серьезные вопросы: может ли человек, изолированный от общества, оставаться человеком? Имеет ли общество право распоряжаться жизнью одного? И, наконец, есть ли в жизни хоть какой-то смысл? Кажется, изоляция личности частично отвечает на эти вопросы.



«Стыд»

Ингмар Бергман – признанный гений кино, наравне (а в чем-то и выше) с такими авторами, как Андрей Тарковский, Федерико Феллини и Акира Куросава. Тема духовной и физической изоляции человека нередко поднимается в его творчестве, но остановится можно на вышедшем в 1968 году фильме «Стыд». Он повествует о том, как супруги Ян и Ева Розенберг встречают начало войны, находясь на острове где-то в Балтийском море. Привычной жизни настаёт конец, дом уже нельзя считать домом, и единственный выход – бежать как можно дальше с этого острова, захваченного враждующими войсками. Но побег не представляется чем-то возможным, и потому супругам приходится приспосабливаться и, что самое ужасное, психологически меняться для того, чтобы выжить в новых условиях существования. В изоляции они уже не те, что раньше, а это открывает новый вопрос: удастся ли им вернуться к прежней идиллии в случае спасения?

кадр из фильма «Стыд»

Фильм повествует о неизбежных изменениях внутреннего мира человека, который оказался изолирован не только от общества, но и от прежней жизни. О том, должен ли человек стыдиться своей природы, и может ли доброта быть слабостью, а жестокость – силой.



«Сияние»

Снятый по одноименному роману Стивена Кинга хоррор «Сияние» (1980) буквально соотносит изолированность в замкнутом пространстве с потусторонним ужасом. Автор фильма Стэнли Кубрик экранизирует историю о том, как Джек Торренс вместе со своей семьей переезжает в уединенный отель работать смотрителем на время, так называемого, метрового сезона. Зимой отель не принимает постояльцев, но чтобы все системы внутри здания работали исправно, в нем должен кто-то жить. Эту задачу берет на себя семейство Торренсов, глава которого постепенно сходит с ума и начинает представлять смертельную опасность для своей жены и родного сына.



кадр из фильма «Сияние»

Действительно ли в отеле обитают ужасающие призраки, или все это лишь является продутом воспалённого сознания Джека – не так важно. Важно то, что изолированность от привычного мира, непонимание и недостаток внимания могут пробудить в человеке внутренних демонов. И, если он вовремя с ними не справится и поддастся жестокому соблазну, поплатиться за это могут его близкие.

Тема изоляции, что интересно, тоже нередко встречается в творчестве Кинга. В другом его романе «Мизери», который в 1990 году экранизировал Роб Райнер, популярный писатель оказывается заперт в одном доме со своей самой ярой и психически нестабильной поклонницей.



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