Главные фильмы прошедшего десятилетия, ч.2 (2016-2019)

Аргументы Недели → Кино 13+

25 марта 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

фото: соцсети

Продолжаем вспоминать главные фильмы 2010-х годов.

часть 1

«Ла-Ла Ленд», 2016

Американский музыкальный драматический фильм режиссера Дэмиана Шазелла с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг влюбленной пары - джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии из Лос-Анджелеса. Поначалу герои недолюбливают друг друга, но после череды случайностей и нескольких встреч Миа понимает, что влюблена в музыканта.

Картина Шазелла по большей части представляет из себя красивый голливудский мюзикл. Эмма Стоун и Райан Гослинг вживую исполнили такие песни как «CityofStars» и «AlovelyNight», которые стали очень популярны у зрителей. На 89-ой премии «Оскар» картина выиграла в номинации «лучший фильм», а Эмма Стоун удостоилась награды за лучшую женскую роль.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», 2017

Трогательная картина Мартина Макдонаха о судьбе матери-одиночки, оплакивающей гибель своей дочери. В главной роли – Френсис Макдорманд. В центре сюжета – история Милдред Хейз, которая пытается восстановить справедливость и найти насильника своей погибшей дочери. Полиция штата бездействует, чем выводит Милдред из себя. Поэтому женщина решает расставить билборды возле шоссе с главными вопросами к полицейским: «Все еще нет арестов? Как так случилось?», адресованные шерифу города Уиллоуби.

За роль Милдред в 2018 году на премии «Оскар» Френсис Макдорманд была признана лучшей актрисой года.

«Зеленая книга», 2018

С одной стороны, вышибала Тони по прозвищу Болтун лишился работы после закрытия баров и находится в поисках. С другой - Дон Ширли, светская персона, известный темнокожий музыкант, собирается в путешествие по Америке. Ему нужна надежная охрана, а вышибала Тони согласен на любое задание. На первый взгляд, у этих мужчин нет общего, но совместное дело сближает представителей из разных слоев общества.

В главных ролях – Вигго Мортенсен и Махершала Али. На премии Оскар-2019 картина выиграла в номинациях «лучший фильм» и «лучший сценарий», а Махершала Али был удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана.

«Паразиты», 2019

Картина-триумфатор режиссера Пон Чжун Хо, главного режиссера Южной Кореи на данный момент. Сюжет картины разворачивается вокруг двух семьей: бедняков Ким и богачей Пак.

Сын Кимов Ки У знает английский язык и идет работать репетитором по совету своего друга. Его семье нужны деньги, поэтому он решает пристроить сестру в помощницы, мать - домработницей, а отца – водителем. Богачи не сразу понимают, что их работники являются родственниками и буквально «паразитируют» на их территории. Но к середине картины становится ясно – все хороши по-своему в этой истории.

«Паразиты» собрали восторженные отзывы кинокритиков во многих странах. На премии Оскар-2020 они неожиданно забрали главную статуэтку как лучший фильм.