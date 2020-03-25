Главные фильмы прошедшего десятилетия, ч.1 (2010-2015)

Аргументы Недели → Кино 13+

25 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимое кино

2020 год принес миру много сюрпризов. Главную кинопремию Америки выиграл иностранный фильм, по всему миру распространилась новая опасная эпидемия.

В 2010 году никто бы не подумал, что такое может произойти. За десять лет кино перетерпело глобальные изменения: 3D фильмы уже не вызывают былой восторг, а поход в кинотеатр заменили стриминговые платформы. Пока вы сидите в карантине, предлагаем поностальгировать и вспомнить главные фильмы прошедшего десятилетия.

«Начало», 2010

Можно долго рассуждать, какой фильм в начале десятилетия считался лучшим, но остановим свой выбор на ленте «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В сюжете фильма заложена идея об осознанных сновидениях. Каждый человек может видеть сновидения и управлять ими, проживать другую жизнь во снах. В фильме две основные сюжетные линии: доктор Кобб, которого преследует силуэт умершей жены, и Роберта Фишера. Фишер – сын энергетического магната. Кобб должен с помощью трех стадий сна заставить Фишера разрушить энергетическую империю его отца.

В 2011 году лента была номинирована на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм», но уступила картине Тома Хупера «Король говорит!».

«1+1», 2011

Фильм разворачивается вокруг богатого парализованного бизнесмена Филиппа, который ищет себе помощника. К нему на собеседование приходит безработный чернокожий Дрисс, которому нужно лишь пособие по безработице. Но между мужчинами появляется взаимопонимание, зарождается дружба. Дрисс помогает Филиппу во всем, за что магнат его очень ценит. Но позже в семье Дрисса возникают проблемы, и он вынужден оставить больного Филиппа, чтобы решить их.

Это история о дружбе, поддержке людей из разных миров. За роль Дрисса французский актер Омар Си стал лауреатом премии «Сезар» как лучший актер.

«Джанго Освобожденный», 2012

Картина Квентина Тарантино собрала восторженные отзывы критиков. Сюжет картины рассказывает о жизни раба Джанго Фримена (с англ. freeman– свободный человек), который пытается спасти свою жену Брумхильду от рук «белых хозяев». К счастью, сам Джанго становится рабом доктора Кинга Шульца. Шульц решает помочь главному герою вызволить жену и восстановить справедливость.

«Джанго Освобожденный» запустил волну борьбы с расизмом в кинематографе. За роль Шульца актер Кристоф Вальц был назван лучшим актёром второго плана, выиграв премию BAFTA в 2013 году.

«12 лет рабства», 2013

Еще одна картина о неравноправии и расизме в истории американского общества.

Идет 1841 год. Свободный темнокожий музыкант по имени Соломон Нортап отправляется по приглашению на гастроли с цирком в Вашингтон. После выступления семья решает отметить выступление и выпивает, и Соломон теряет сознание. Придя в себя, он обнаруживает, что закован в цепи. Похитители требуют Соломона забыть о его происхождении – теперь он раб по имени Платт. Платта отправляют работать на плантацию к Эдвину Эппсу, религиозному фанатику. На плантации Платт знакомится с рабыней Пэтси и пытается привыкнуть к новой несчастной жизни.

В 2014 году картина выиграла премии «Оскар» и «BAFTA» в номинации «лучший фильм». Исполнителю главной роли Чиветелю Эджифору «12 лет рабства» принес мировую популярность.

«Интерстеллар», 2014

Еще один грандиозный фильм Кристофера Нолана.

По сюжету фильма команда учёных отправляется на поиски другой планеты для переселения людей. Землю атаковали засуха, пыльные бури, природные катаклизмы. Бывший пилот НАСА Купер получает задание отправиться на поиски другой жизни, чтобы спасти человечество. Поездка может затянуться на долгие годы, поэтому ему компанию составляют биолог, Физик, географ и пара роботов. Дочь Купера Мерф боится за отца и предостерегает его от путешествия.

Лента получила восторженные отзывы критиков. За роль маленькой Мерф актриса Маккензи Фой удостоилась премии «Сатурн» в номинации «лучшая молодая актриса».

«Выживший», 2015

Американский вестерн был снят мексиканским режиссером Алекхандро Гонсалесом Иньярриту в 2015 году. В центре сюжета – траппер Хью Гласс, на которого нападают в начале фильма. Его товарищи решают продолжить путь без Гласса. Охотник остается один на один с дикой природой, где пытается выжить любыми способами. Ему приходится сражаться с медведем, спасаться от непогоды, искать себе пропитание. Он мечтает вернуться и отомстить своим бывшим товарищам за предательство.

В главной роли – Леонардо ди Каприо. За роль Хью Гласса актер впервые стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2016 году.