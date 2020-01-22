Почему нельзя перепутать Татьяну и Ольгу Арнтгольц

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22 января 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Татьяна Арнтгольц считает себя вполне счастливой: выросла в крепкой дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, востребована публикой и режиссёрами.



Несмотря на это, у неё нет рецепта счастья: "Я просто живу. Как, наверное, и многие другие. Чего я хочу? Отключить телефон и хорошенько выспаться!"



Она вместе со своей сестрой Ольгой поступила в театральный вуз с первого раза. Видимо, их приняли обеих, чтобы не разлучать, шутит актриса. "Режиссёры нас различают и прекрасно понимают, кого они хотят видеть в своей картине. Мне присылают мои сценарии, а Ольге – те, что предназначены ей", - рассказывает Татьяна Арнтгольц в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



При внешней схожести сестёр, Татьяна говорит, что они совершенно разные. "Если же вспоминать школу, детство, то нас путали. А вот когда перешли в театральный класс, то путать перестали. Почему? Возможно, что у творческих людей есть своё видение людей, событий".



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