Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Кино 13+

Почему нельзя перепутать Татьяну и Ольгу Арнтгольц

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Почему нельзя перепутать Татьяну и Ольгу Арнтгольц

Актриса Татьяна Арнтгольц считает себя вполне счастливой: выросла в крепкой дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, востребована публикой и режиссёрами.

Несмотря на это, у неё нет рецепта счастья: "Я просто живу. Как, наверное, и многие другие. Чего я хочу? Отключить телефон и хорошенько выспаться!"

Она вместе со своей сестрой Ольгой поступила в театральный вуз с первого раза. Видимо, их приняли обеих, чтобы не разлучать, шутит актриса.  "Режиссёры нас различают и прекрасно понимают, кого они хотят видеть в своей картине. Мне присылают мои сценарии, а Ольге – те, что предназначены ей", - рассказывает Татьяна Арнтгольц в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".

При внешней схожести сестёр, Татьяна говорит, что они совершенно разные. "Если же вспоминать школу, детство, то нас путали. А вот когда  перешли в театральный класс, то путать перестали. Почему? Возможно, что у творческих людей есть своё видение людей, событий".

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…

//новости ан

На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы…

//новости ан

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…

//новости ан

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан