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23 сентября 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Известный французский кинорежиссёр Люк Бессон в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" рассказал, за что он любит и уважает русский народ и что его побудило снять фильм "Курск".



"Меня очень взволновала тема гибели подводной лодки. Я очень хорошо помню, когда об этом сообщали в новостях. Я был восхищен мужеством моряков. И захотел рассказать об этом. Такие трагедии случаются в нашем мире. Я долго вынашивал такую идею: фильм о честных, преданных своему делу людях. И о том ужасе, который они испытали. Мы постоянно испытываем ужас, когда что-то чудовищное происходит в мире. Вы посмотрите, что творится сейчас у нас! Во Франции. Я нахожусь в шоковом состоянии. Какой выход из этой ситуации? Я его не вижу. И это страшно", говорит Бессон.



Вместе с тем он признался, что его интересует Россия и ему нравятся русские люди, их история, их взгляды на жизнь, их характер. "Я понял, что у русских людей большое сердце, щедрая душа и огромное терпение. Я неплохо изучил русскую историю и понял, что все страшные периоды жизни этот народ переживал с достоинством".



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Люка Бессона "Аргументам недели".



