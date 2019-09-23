Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

//Интервью 13+

23 сентября 2019, 08:49 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

globallookpress.com, © Patrick Seeger

Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление о жизни, о фильмах, о людях. А это всегда захватывает любого журналиста. Возможно, что беседа с режиссером и не состоялась бы, но на «помощь» пришли французские коллеги. За что им огромное спасибо!

- Возможно, вам уже надоели вопросы о фильме «Анна», но почему возникла идея снять фильм о русской шпионке?

-Мне не надоедает говорить о своих фильмах. Меня интересует Россия и мне нравятся русские люди, их история, их взгляды на жизнь, их характер. Я понял, что у русских людей большое сердце, щедрая душа и огромное терпение. Я неплохо изучил русскую историю и понял, что все страшные периоды жизни этот народ переживал с достоинством. Я просто хотел рассказать историю вот о такой женщине. Конечно, сложно рассказывать о России. Я же не живу там, но мне была интересна эта тема.

-В этом фильме снимался и российский актер. У вас был кастинг с русскими актерами?

- Я разговаривал с некоторыми российскими актерами. Вот такой кастинг был. Я со многими разговаривал… Уже и не помню даже.

-Вас привлекают русские женщины?

-Меня вообще привлекают женщины. А в русской женщине чувствуется сила, загадка, которую хочется разгадать. А это всегда интересно.

- В одном из своих интервью вы сказали, что влюбляетесь в своих актрис. Это так?

-Да, есть у меня такая черта. Пожалуй, я влюбляюсь в своих актрис, но я и восхищаюсь женщинами. Сколько внутренней силы, на первый взгляд, у хрупкой женщины! Удивительно. А как умны женщины! Просто восхитительно! Я всегда говорил, что женщины заставляют мужчин крутиться в нужную им сторону. И мужчины принимают это.

-Вам нравится определенный типаж женщин?

- У меня есть, конечно, свои предпочтения. Если вы видели мои фильмы, то понимаете о чем я говорю. У каждого мужчины есть «свои» женщины.

- Я очень хотела всегда спросить о фильме «Курск». Вы там выступили в роли продюсера. Вы знаете, что эта больная тема для россиян. Это незаживающая рана. Стоило ли поднимать тему Курска?

-Меня очень взволновала тема гибели подводной лодки. Я очень хорошо помню, когда об этом по новостям. Я был восхищен мужеством моряков. И захотел рассказать об этом. Такие трагедии случаются в нашем мире. Я долго вынашивал такую идею: фильм о честных, преданных своему делу людям. И о том ужасе, который они испытали. Мы постоянно испытываем ужас, когда что-то чудовищное происходит в мире. Вы посмотрите, что творится сейчас у нас! Во Франции. Я нахожусь в шоковом состоянии. Какой выход из этой ситуации? Я его не вижу. И это страшно.

- Мне казалось, что вы очень упрямый человек. Упрямый и целеустремленный. Вы добиваетесь всегда того, чего хотите?

-Разве это плохие качества для режиссера? Да, я умею добиваться своей цели.

-Благодарю за интервью.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.