Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

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18 сентября 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».



По мнению актёра, если бы Насте Мельниковой, Лёше Нилову, Саше Половцеву, Юрию Кузнецову, Мише Трухину предложили снять продолжение, то никто бы не отказался. Можно было бы тряхнуть стариной!



Сергей Селин грамотно вкладывал свои киногонорары, так как заранее понял, что надо готовиться к определённому возрасту. "Я пытаюсь донести эту мысль сейчас до всех: в циничное время мы живём. Поэтому, ребята, всем советую начинать делать финансовую подушку безопасности, какую угодно! Уже сегодня надо откладывать, приобретать, вкладывать. Тут каждый выбирает сам", - говорит актёр.



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