Липецкая область заключила контракт с компанией «Моторинвест» на 13 млрд. рублей для производства электромобилей

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26 марта 2022, 12:25 Источник: Вести Липецк

Электромобиль на заправке фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Администрация Липецкой области подписала специальный инвестконтракт с компанией "Моторинвест" на 13 млрд. рублей для налаживания производства электромобилей, — сообщает глава региона Игорь Артамонов.

"Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Будут созданы почти две тысячи новых рабочих мест, а в областной бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления", – сказал Артамонов.

Сроками реализации проекта назван период с 2022 по 2032 год. За это время планируется выпустить более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появятся станции заправки для электромобилей.