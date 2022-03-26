Липецкая область заключила контракт с компанией «Моторинвест» на 13 млрд. рублей для производства электромобилей

Администрация Липецкой области подписала специальный инвестконтракт с компанией "Моторинвест" на 13 млрд. рублей для налаживания производства электромобилей, — сообщает глава региона Игорь Артамонов.
"Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Будут созданы почти две тысячи новых рабочих мест, а в областной бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления", – сказал Артамонов.
Сроками реализации проекта назван период с 2022 по 2032 год. За это время планируется выпустить более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появятся станции заправки для электромобилей.