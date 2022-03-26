Аргументы Недели Авто 13+

Липецкая область заключила контракт с компанией «Моторинвест» на 13 млрд. рублей для производства электромобилей

, 12:25 Источник: Вести Липецк

Липецкая область заключила контракт с компанией «Моторинвест» на 13 млрд. рублей для производства электромобилей
Электромобиль на заправке фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Администрация Липецкой области подписала специальный инвестконтракт с компанией "Моторинвест" на 13 млрд. рублей для налаживания производства электромобилей, — сообщает глава региона Игорь Артамонов.

"Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Будут созданы почти две тысячи новых рабочих мест, а в областной бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления", – сказал Артамонов.

Сроками реализации проекта назван период с 2022 по 2032 год. За это время планируется выпустить более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появятся станции заправки для электромобилей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две учительницы

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где 25 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ школы №50 погибли две учительницы, одна учительница была ранена. В Горловке 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ. В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов.