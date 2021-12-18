Сотрудники Московской госавтоинспекции подписались в соцсетях на автоблогеров-нарушителей и ежедневно мониторят их

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18 декабря 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

Автомобиль ДПС, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Сотрудники ГИБДД столицы стали подписчиками блогеров, которые регулярно публикуют в своих соцсетях видео, где нарушают правила дорожного движения. Об этом рассказал глава ведомства Александр Быков.

«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем»,- сообщил начальник ГИБДД Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в отношении 150 блогеров, которые размещали подобный контент, уже приняты меры административного воздействия.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на Кутузовском проспекте Москвы, в которую попал автоблогер Саид Губенский. В результате погиб он сам и его пассажир - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. По некоторым данным, возможной причиной аварии стала так называемая«игра в шашки» на дороге. В прокуратуре, которая ведет расследования обтсоятельств происшедшего, сообщили, что в своих соцсетях Губденский публиковал видеоролики, на которых «грубо нарушает ПДД».

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