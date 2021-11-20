Вместе с автоблогером Губденским в ДТП на Кутузовском проспекте погиб президент федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов

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20 ноября 2021, 20:25 Источник: Instagram

Фото из Инстаграм ФАМС Дагестана fams_rd

Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов был в BMW автоблогера Саида Губденского, который попал сегодня в смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Он погиб в больнице, куда его доставили после аварии.

«Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей Федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Утрата, которую уже не восполнить никогда. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Пусть Всевышний простит им грехи», — сказано в аккаунте федерации в Instagram.

Ранее сообщалось, что в субботу на Кутузовском проспекте Москвы водитель BMW 6 серии (автоблогер Губденский), двигаясь по направлению в область, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes. Губденский умер на месте аварии. Пассажир был доставлен в больницу, где позже скончался.

Прокуратура, которая начала проверку по факту ДТП, сообщила в телеграм-канале: «Мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и лишался права управления транспортным средством». В ведомстве уточнили, что в своих соцсетях блогер Саид Губденский публиковал видеоролики, на которых «грубо нарушает ПДД». По некоторым данным, возможной причиной аварии стала так называемая«игра в шашки» на дороге.

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