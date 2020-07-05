Эксперт назвал «шесть глупостей», которые могут привести к ДТП

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5 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "За рулем"

поездка, фото: pixabay.com

Халатность или невнимательность водителей может стать причиной серьезных последствий на дороге. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов перечислил шесть "глупостей", которые необходимо избегать.

По словам Пименова, некоторые автомобилисты не до конца закрывают капот, который может завернуться и разбить лобовое стекло и деформировать левую часть крыши. Однако самое страшное заключается в том, что таким образом капот в один миг закрывает обзор водителя.

Часто водители открывают двери автомобилей, не глядя на поток машин, что может спровоцировать ДТП. "В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять", - отметил Пименов.

Третья "глупость" — пренебрежение фарами, которые помогают увидеть объекты на дороге. Дальний свет может дезориентировать водителя встречного автомобиля и вызвать ДТП.

Также водители не проверяют затяжку болтов на колесах, не помнят про давление воздуха в шинах, сидят неправильно — с руками или ногами снаружи автомобиля. Пименов предупредил, что в случае аварийной ситуации можно лишиться "не только рук и ног, но и жизни".

Ранее стало известно, что Минздрав временно оставил в силе старые правила медосмотра водителей .