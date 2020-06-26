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Минздрав временно оставил в силе старые правила медосмотра водителей

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Минздрав временно оставил в силе старые правила медосмотра водителей
Проверка документов. Фото: сайт МВД

Новые правила медосвидетельствования для получения или продления водительских прав отложены до 1 января.

Планировалась, что в новых правилах будет сделан акцент на признаки злоупотребления алкоголя. Минздрав решил не вводить новшества, чтобы дать возможность дополнительной проработке вопроса.

В ведомстве отметили, что подавляющего большинства водителей нововведения не коснутся, поскольку речь идет о сдаче теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания. Таким образом, на практике при получении медсправки будет действовать прежний порядок.

ДВа

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