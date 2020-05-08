Юрист объяснил, насколько «масочный режим» затронет автомобилистов

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8 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

После майских праздников в Москве и Подмосковье становится обязательным ношение защитных масок и перчаток. Адвокат Сергей Радько объяснил, каким образом нововведение отразится на автомобилистах.

«При езде в одиночку в своем автомобиле передвигаться в маске не только закон не требует, но это и бессмысленно... Маска требуется в тех местах, где есть риск заразиться, где мы общаемся с незнакомыми людьми. Передвигаться в своем автомобиле в маске – это глупость», - сказал эксперт.

Он добавил, что водителям стоит всегда возить маску с собой, чтобы надевать ее при общении с сотрудниками ГИБДД или при выходе из машины, передаёт Радио Sputnik.