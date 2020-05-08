В ГИБДД прокомментировали слухи об обязательном наличии видеорегистратора в авто

Аргументы Недели → Авто 13+

8 мая 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ГИБДД РФ прокомментировали слухи о том, что в скором времени наличие в автомобиле видеорегистратора может стать обязательным. Ранее подобные публикации появились в Интернете.

В ведомстве объяснили, что введение подобных мер на самом деле не планируется. «Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий», - сказано в сообщении.

В ГИБДД посоветовали автовладельцам игнорировать подобные слухи и не поддаваться на провокации.