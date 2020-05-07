Россияне больше не хотят водить машины?

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7 мая 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Согласно статистике, в 2019 году заметно снизилось количество россиян, которые получили водительские права. Если в 2018 году их число составило 1,33 миллиона, то в 2019 на 17 тысяч меньше.

Автоюрист Тимур Маршани считает, что это можно объяснить общей тенденцией по отказу россиян от личного транспорта. По его словам, всё больше жителей России приходят к выводу, что пользоваться общественным транспортом гораздо удобнее.

«Автомобиль содержать и использовать невыгодно: штрафы, проблемы с парковкой, с эксплуатацией и так далее. Поэтому очень многие не получают водительское удостоверение, считая это нецелесообразным», - объяснил специалист.